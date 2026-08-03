В Госдуме предложили предупреждать водителей о эвакуации через "Госуслуги"

Краткий пересказ от РИА ИИ Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» во главе с Владиславом Даванковым предложили законопроект об оповещении водителей через «Госуслуги» за 15 минут до начала эвакуации автомобиля.

Система предварительного оповещения через «Госуслуги» повысит удобство для водителей и снизит социальную напряженность вокруг принудительной эвакуации транспортных средств.

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым внесли в палату парламента законопроект, которым предлагается предупреждать водителей автомобиля через "Госуслуги" за 15 минут до начала эвакуации, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Законопроектом предлагается обязать должностных лиц перед эвакуацией автомобиля предупреждать владельца или водителя через "Госуслуги" за 15 минут до начала перемещения машины на штрафстоянку.

Уточняется, что введение системы предварительного оповещения через "Госуслуги" значительно повысит удобство для водителей и снизит социальную напряженность вокруг принудительной эвакуации транспортных средств.