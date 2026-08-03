В московском метро запустили тематический поезд к выборам в Госдуму

Краткий пересказ от РИА ИИ В московском метро запустили тематический поезд, посвященный выборам депутатов Государственной думы девятого созыва.

Поезд подготовлен ЦИК России совместно с московским метрополитеном при поддержке правительства Москвы и содержит информацию о российской избирательной системе.

Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва назначены на 20 сентября 2026 года, голосование пройдет в три дня — с 18 по 20 сентября.

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Тематический поезд, посвященный выборам депутатов Государственной думы девятого созыва, запустили в московском метро, передает корреспондент РИА Новости.

Проект подготовили ЦИК России совместно с московским метрополитеном при поддержке правительства Москвы. Пассажиры поезда смогут узнать о российской избирательной системе: от всенародного собрания на Руси и до важнейших электоральных кампаний современности.

"Этот уникальный тематический поезд будет курсировать по кольцевой (ветке метро - ред.), и все многочисленные пассажиры могут совместить приятное с полезным и ознакомиться со многими фактами, элементами, связанными с российской избирательной системой", - сказала в ходе церемонии запуска председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

В вагонах поезда можно увидеть также цитату президента России Владимира Путина: "Конкурентные, демократические выборы - обязательный, незаменимый, конституционный инструмент формирования сильной, дееспособной власти".

Кроме того, для пассажиров поезда подготовлена информация о том, как выбирается Государственная дума, как работают избирательные комиссии, как и когда можно будет проголосовать на предстоящих выборах.