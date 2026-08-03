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В московском метро запустили тематический поезд к выборам в Госдуму - РИА Новости, 03.08.2026
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Выборы в Государственную думу
 
11:56 03.08.2026
В московском метро запустили тематический поезд к выборам в Госдуму

В московском метро запустили тематический поезд, посвященный выборам в Госдуму

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкТематический поезд, посвященный выборам депутатов Государственной Думы Российской Федерации девятого созыва
Тематический поезд, посвященный выборам депутатов Государственной Думы Российской Федерации девятого созыва - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Тематический поезд, посвященный выборам депутатов Государственной Думы Российской Федерации девятого созыва
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В московском метро запустили тематический поезд, посвященный выборам депутатов Государственной думы девятого созыва.
  • Поезд подготовлен ЦИК России совместно с московским метрополитеном при поддержке правительства Москвы и содержит информацию о российской избирательной системе.
  • Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва назначены на 20 сентября 2026 года, голосование пройдет в три дня — с 18 по 20 сентября.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Тематический поезд, посвященный выборам депутатов Государственной думы девятого созыва, запустили в московском метро, передает корреспондент РИА Новости.
Проект подготовили ЦИК России совместно с московским метрополитеном при поддержке правительства Москвы. Пассажиры поезда смогут узнать о российской избирательной системе: от всенародного собрания на Руси и до важнейших электоральных кампаний современности.
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"Этот уникальный тематический поезд будет курсировать по кольцевой (ветке метро - ред.), и все многочисленные пассажиры могут совместить приятное с полезным и ознакомиться со многими фактами, элементами, связанными с российской избирательной системой", - сказала в ходе церемонии запуска председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.
В вагонах поезда можно увидеть также цитату президента России Владимира Путина: "Конкурентные, демократические выборы - обязательный, незаменимый, конституционный инструмент формирования сильной, дееспособной власти".
Кроме того, для пассажиров поезда подготовлена информация о том, как выбирается Государственная дума, как работают избирательные комиссии, как и когда можно будет проголосовать на предстоящих выборах.
Президент назначил выборы депутатов Государственной думы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Голосование пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября. Глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
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