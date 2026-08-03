В Госдуме предложили ввести программу "Первосентябрьский капитал"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил ввести ежегодную федеральную программу «Первосентябрьский капитал» с выплатой на каждого ребенка школьного возраста.
- Размер выплаты предлагается привязать к средней заработной плате по региону и дифференцировать в зависимости от возраста ребенка: 25% для учащихся начальных классов, 30% для учеников 5–9-х классов и 35% для старшеклассников.
- Выплату предлагается осуществлять не позднее чем за месяц до начала учебного года, чтобы семьи могли своевременно приобрести все необходимое для обучения.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил ввести ежегодную федеральную программу "Первосентябрьский капитал" с выплатой на каждого ребенка школьного возраста для подготовки к учебному году.
Соответствующее обращение на имя вице-премьера РФ Татьяны Голиковой имеется в распоряжении РИА Новости.
"Прошу вас рассмотреть возможность подготовки предложений по введению ежегодной федеральной программы "Первосентябрьский капитал", предусматривающей выплату на каждого ребенка школьного возраста", - говорится в письме.
Размер выплаты предлагается привязать к средней заработной плате по региону и дифференцировать в зависимости от возраста ребенка. Для учащихся начальных классов с 1-го по 4-й - 25% от средней зарплаты по субъекту РФ, для учеников 5-9-х классов - 30%, а для старшеклассников - 35%.
Выплату предлагается осуществлять не позднее чем за месяц до начала учебного года. Это, по мнению автора инициативы, позволит семьям своевременно все необходимое для обучения - от канцелярии и формы до учебников и техники.
Чернышов считает, что реализация программы повысит доступность качественного образования независимо от уровня дохода семьи, а также станет дополнительной мерой поддержки рождаемости и укрепления института семьи в России.