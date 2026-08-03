В Госдуме предложили ввести программу "Первосентябрьский капитал"

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил ввести ежегодную федеральную программу "Первосентябрьский капитал" с выплатой на каждого ребенка школьного возраста для подготовки к учебному году.

Выплату предлагается осуществлять не позднее чем за месяц до начала учебного года. Это, по мнению автора инициативы, позволит семьям своевременно все необходимое для обучения - от канцелярии и формы до учебников и техники.