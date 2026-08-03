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В Волгоградской области ликвидировали открытое горение пяти строений в СНТ - РИА Новости, 03.08.2026
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15:08 03.08.2026
В Волгоградской области ликвидировали открытое горение пяти строений в СНТ

В Волгоградской области спасатели ликвидировали открытое горение пяти строений

© РИА НовостиПожар
Пожар - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости
Пожар. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Спасатели ликвидировали открытое горение пяти строений и сухой растительности в садовом товариществе в Волгоградской области.
  • Тушение пожара осложняли жаркая сухая погода и отсутствие источников воды.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Спасателям удалось ликвидировать открытое горение пяти строений и сухой растительности в садовом товариществе в Волгоградской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Объявлена ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.
Тушение пожара осложняли жаркая сухая погода и отсутствие источников воды. Борьбу с огнем вели 34 спасателя и 13 единиц техники.
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ПроисшествияВолгоградская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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