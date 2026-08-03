В Волгоградской области ликвидировали открытое горение пяти строений в СНТ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Спасатели ликвидировали открытое горение пяти строений и сухой растительности в садовом товариществе в Волгоградской области.
- Тушение пожара осложняли жаркая сухая погода и отсутствие источников воды.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Спасателям удалось ликвидировать открытое горение пяти строений и сухой растительности в садовом товариществе в Волгоградской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Объявлена ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.
Тушение пожара осложняли жаркая сухая погода и отсутствие источников воды. Борьбу с огнем вели 34 спасателя и 13 единиц техники.