Европа потеряла еще один летний месяц для закачки газа к будущей зиме

Краткий пересказ от РИА ИИ За июнь-июль страны Европы нарастили заполненность газовых хранилищ лишь на 16,3 процентного пункта, до 57,11%.

По итогам газовых суток 1 августа запасы в европейских хранилищах составили 57,11%, что стало минимальным показателем на эту дату за всю историю наблюдений с 2011 года.

Уровень заполненности европейских подземных хранилищ газа к 1 октября будет ниже 75% при продолжении закачки в текущем темпе, что создаст риски для газоснабжения потребителей предстоящей зимой.

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Европа потеряла еще один летний месяц для закачки газа в подземные хранилища к будущему отопительному сезону: за июнь-июль страны нарастили заполненность хранилищ лишь на 16,3 процентного пункта, до 57,11%, и это оказалось минимальным уровнем запасов за всю историю наблюдений, следует из расчетов РИА Новости на основе данных ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы Gas Infrastructure Europe (GIE).

По данным GIE, по итогам газовых суток 1 августа запасы в европейских хранилищах составили 57,11%, что стало минимальным показателем на эту дату за всю историю наблюдений с 2011 года. В прошлом году заполненность хранилищ была выше на 11,74 процентного пункта и составляла 68,85%. Близко к историческому минимуму заполненность ПХГ была только в 2021 году - 57,28%, в остальные годы показатель превышал 60%.

При этом за июнь заполненность хранилищ выросла на 8,47 процентного пункта, а за июль – на 7,83 процентного пункта.

Основной период закачки газа в хранилища к зиме приходится на лето. Таким образом, у Европы остается один летний и два осенних месяца, чтобы нарастить свои запасы до целевого уровня в 80%.

Уровень заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ) к 1 октября будет ниже 75% при продолжении закачки в текущем темпе, спрогнозировал ранее в июле " Газпром ". Недостаточный объем газа в ПХГ к отопительному сезону создаст значительные риски для надежного газоснабжения европейских потребителей предстоящей зимой.