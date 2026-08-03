В секторе Газа за сутки погибли 18 палестинцев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- По меньшей мере 18 палестинцев погибли и 35 получили ранения за минувшие сутки в результате израильских ударов по сектору Газа, несмотря на соглашение о прекращении огня.
ГАЗА, 3 авг - РИА Новости. По меньшей мере 18 палестинцев погибли, 35 получили ранения за минувшие сутки в результате израильских ударов по сектору Газа, несмотря на соглашение о прекращении огня, сообщило министерство здравоохранения региона в понедельник.
"За последние 24 часа в больницы сектора Газа поступили тела 19 погибших, из них 18 человек погибли в результате новых ударов, еще один скончался от ранее полученных ранений. Также зафиксировано 35 пострадавших", - говорится в заявлении ведомства.
По его данным, с момента вступления в силу режима прекращения огня 11 октября прошлого года число погибших достигло 1250 человек, раненых - 4110, кроме того, из-под завалов были извлечены тела 804 человек, которые погибли ранее в ходе израильской операции в секторе Газа.