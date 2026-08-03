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В секторе Газа за сутки погибли 18 палестинцев - РИА Новости, 03.08.2026
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14:13 03.08.2026
В секторе Газа за сутки погибли 18 палестинцев

В секторе Газа за сутки погибли 18 палестинцев, 35 ранены

© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • По меньшей мере 18 палестинцев погибли и 35 получили ранения за минувшие сутки в результате израильских ударов по сектору Газа, несмотря на соглашение о прекращении огня.
ГАЗА, 3 авг - РИА Новости. По меньшей мере 18 палестинцев погибли, 35 получили ранения за минувшие сутки в результате израильских ударов по сектору Газа, несмотря на соглашение о прекращении огня, сообщило министерство здравоохранения региона в понедельник.
"За последние 24 часа в больницы сектора Газа поступили тела 19 погибших, из них 18 человек погибли в результате новых ударов, еще один скончался от ранее полученных ранений. Также зафиксировано 35 пострадавших", - говорится в заявлении ведомства.
По его данным, с момента вступления в силу режима прекращения огня 11 октября прошлого года число погибших достигло 1250 человек, раненых - 4110, кроме того, из-под завалов были извлечены тела 804 человек, которые погибли ранее в ходе израильской операции в секторе Газа.
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