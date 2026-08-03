В секторе Газа за сутки погибли 18 палестинцев

Краткий пересказ от РИА ИИ По меньшей мере 18 палестинцев погибли и 35 получили ранения за минувшие сутки в результате израильских ударов по сектору Газа, несмотря на соглашение о прекращении огня.

ГАЗА, 3 авг - РИА Новости. По меньшей мере 18 палестинцев погибли, 35 получили ранения за минувшие сутки в результате израильских ударов по сектору Газа, несмотря на соглашение о прекращении огня, сообщило министерство здравоохранения региона в понедельник.

"За последние 24 часа в больницы сектора Газа поступили тела 19 погибших, из них 18 человек погибли в результате новых ударов, еще один скончался от ранее полученных ранений. Также зафиксировано 35 пострадавших", - говорится в заявлении ведомства.