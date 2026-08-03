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Гусейн Гасанов надеется на оправдание по делу об отмывании 68 миллионов - РИА Новости, 03.08.2026
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05:52 03.08.2026
Гусейн Гасанов надеется на оправдание по делу об отмывании 68 миллионов

Адвокат Козяйкин: Гасанов надеется на оправдание по делу об отмывании 68 млн руб

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаБлогер Гусейн Гасанов
Блогер Гусейн Гасанов - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Блогер Гусейн Гасанов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Блогер Гусейн Гасанов обвиняется в отмывании 68 миллионов рублей через покупку апартаментов в «Москва-Сити».
  • Обвинение запросило для блогера шесть лет колонии со штрафом в 155 миллионов рублей и конфискацию апартаментов в пользу государства.
  • Гасанов не признает вину и надеется на оправдательный приговор, его защита намерена обжаловать приговор в случае назначения реального срока и изъятия недвижимости.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Блогер Гусейн Гасанов, обвиняемый в отмывании 68 миллионов рублей через покупку апартаментов в "Москва-Сити", не признает вину и надеется на оправдательный приговор, сообщил РИА Новости его адвокат Дмитрий Козяйкин.
В пятницу обвинение запросило для блогера шесть лет колонии со штрафом в 155 миллионов рублей по делу о легализации денег. Кроме того, обвинение попросило суд конфисковать апартаменты в "Москва-Сити" в пользу государства. Гасанов заочно арестован в РФ и объявлен в международный розыск.
"Он (Гусейн Гасанов – ред.) ожидает, конечно, оправдания. Он считает, что он не виновен", - сказал Козяйкин.
Адвокат добавил, что не согласен с позицией гособвинения, назвав ее чрезмерно суровой. Защита намерена обжаловать приговор в случае назначения реального срока и изъятия недвижимости. Он также напомнил, что ранее Гасанов выплатил налоговой почти 300 миллионов рублей, из которых 175 миллионов – неуплаченные налоги, а 125 миллионов рублей - пени и штрафы.
Гасанов, по версии следствия, будучи индивидуальным предпринимателем, не заплатил налоги на сумму более 170 миллионов рублей. После блогер легализовал деньги через финансовые операции и заключение договора купли-продажи апартаментов в "Москва-Сити" на общую сумму более 68 миллионов рублей.
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