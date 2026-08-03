Гусейн Гасанов надеется на оправдание по делу об отмывании 68 миллионов

Краткий пересказ от РИА ИИ Блогер Гусейн Гасанов обвиняется в отмывании 68 миллионов рублей через покупку апартаментов в «Москва-Сити».

Обвинение запросило для блогера шесть лет колонии со штрафом в 155 миллионов рублей и конфискацию апартаментов в пользу государства.

Гасанов не признает вину и надеется на оправдательный приговор, его защита намерена обжаловать приговор в случае назначения реального срока и изъятия недвижимости.

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Блогер Гусейн Гасанов, обвиняемый в отмывании 68 миллионов рублей через покупку апартаментов в "Москва-Сити", не признает вину и надеется на оправдательный приговор, сообщил РИА Новости его адвокат Дмитрий Козяйкин.

В пятницу обвинение запросило для блогера шесть лет колонии со штрафом в 155 миллионов рублей по делу о легализации денег. Кроме того, обвинение попросило суд конфисковать апартаменты в "Москва-Сити" в пользу государства. Гасанов заочно арестован в РФ и объявлен в международный розыск.

"Он (Гусейн Гасанов – ред.) ожидает, конечно, оправдания. Он считает, что он не виновен", - сказал Козяйкин.

Адвокат добавил, что не согласен с позицией гособвинения, назвав ее чрезмерно суровой. Защита намерена обжаловать приговор в случае назначения реального срока и изъятия недвижимости. Он также напомнил, что ранее Гасанов выплатил налоговой почти 300 миллионов рублей, из которых 175 миллионов – неуплаченные налоги, а 125 миллионов рублей - пени и штрафы.