В Пятигорске задержали иностранца, готовившего подрыв здания прокуратуры

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. В Пятигорске задержали приезжего из Центральной Азии, который планировал взорвать здание прокуратуры, сообщили журналистам в Центре общественных связей ФСБ.

По информации спецслужбы, мужчина действовал по указке куратора из Сирии. Он провел разведку территории и купил компоненты для взрывного устройства. После подрыва он собирался выехать в Сирию и присоединиться к боевикам.