В Пятигорске задержали иностранца, готовившего подрыв здания прокуратуры

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Пятигорске задержали приезжего из Центральной Азии, который планировал взорвать здание прокуратуры.
- Задержанный действовал по указке куратора из Сирии и уже провел разведку территории, а также приобрел компоненты для взрывного устройства.
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. В Пятигорске задержали приезжего из Центральной Азии, который планировал взорвать здание прокуратуры, сообщили журналистам в Центре общественных связей ФСБ.
"В Ставропольском крае пресечен террористический акт, планировавшийся гражданином одной из стран Центрально-Азиатского региона, 2001 года рождения, сторонником запрещенной в России международной террористической организации", — говорится в релизе.
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По информации спецслужбы, мужчина действовал по указке куратора из Сирии. Он провел разведку территории и купил компоненты для взрывного устройства. После подрыва он собирался выехать в Сирию и присоединиться к боевикам.
При обыске у него нашли химические вещества и поражающие элементы для сборки самодельной бомбы.
Следственный отдел ставропольского управления ФСБ возбудил уголовное дело о теракте.