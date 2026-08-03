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В Пятигорске задержали иностранца, готовившего подрыв здания прокуратуры - РИА Новости, 03.08.2026
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09:48 03.08.2026 (обновлено: 11:46 03.08.2026)
В Пятигорске задержали иностранца, готовившего подрыв здания прокуратуры

ФСБ: задержан иностранец, готовивший подрыв прокуратуры Пятигорска

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Пятигорске задержали приезжего из Центральной Азии, который планировал взорвать здание прокуратуры.
  • Задержанный действовал по указке куратора из Сирии и уже провел разведку территории, а также приобрел компоненты для взрывного устройства.
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. В Пятигорске задержали приезжего из Центральной Азии, который планировал взорвать здание прокуратуры, сообщили журналистам в Центре общественных связей ФСБ.
Ставропольском крае пресечен террористический акт, планировавшийся гражданином одной из стран Центрально-Азиатского региона, 2001 года рождения, сторонником запрещенной в России международной террористической организации", — говорится в релизе.
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По информации спецслужбы, мужчина действовал по указке куратора из Сирии. Он провел разведку территории и купил компоненты для взрывного устройства. После подрыва он собирался выехать в Сирию и присоединиться к боевикам.
При обыске у него нашли химические вещества и поражающие элементы для сборки самодельной бомбы.
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