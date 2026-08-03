Российская "Акзо Нобель" перечислила 1 млрд рублей в фонд "Все для Победы!"

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Российское подразделение компании "Акзо Нобель" перечислило 1 миллиард рублей в благотворительный фонд Народного фронта "Все для Победы!" для финансирования программ помощи участникам СВО и членам их семей, говорится в пресс-релизе "Акзо Нобель Порошковые покрытия".

Средства будут направлены, в частности, на закупку техники, обмундирования и средств защиты.

"Настоящая ответственность бизнеса – не в громких лозунгах, а в реальной помощи тем, кто сейчас выполняет боевые задачи на переднем крае", – приводятся в сообщении слова временного управляющего "Акзо Нобель" – генерального директора АО "Развитие строительных активов" Тимура Амирова.

Согласно указу президента России от 13 июля 2026 года российские активы нидерландского производителя красок были переданы во временное управление АО "Развитие строительных активов".