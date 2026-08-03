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Российская "Акзо Нобель" перечислила 1 млрд рублей в фонд "Все для Победы!" - РИА Новости, 03.08.2026
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20:36 03.08.2026
Российская "Акзо Нобель" перечислила 1 млрд рублей в фонд "Все для Победы!"

Российская "Акзо Нобель" направила 1 млрд рублей в фонд Народного фронта

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПачки с банкнотами номиналом одна тысяча рублей
Пачки с банкнотами номиналом одна тысяча рублей - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Пачки с банкнотами номиналом одна тысяча рублей. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Российское подразделение компании "Акзо Нобель" перечислило 1 миллиард рублей в благотворительный фонд Народного фронта "Все для Победы!" для финансирования программ помощи участникам СВО и членам их семей, говорится в пресс-релизе "Акзо Нобель Порошковые покрытия".
Средства будут направлены, в частности, на закупку техники, обмундирования и средств защиты.
"Настоящая ответственность бизнеса – не в громких лозунгах, а в реальной помощи тем, кто сейчас выполняет боевые задачи на переднем крае", – приводятся в сообщении слова временного управляющего "Акзо Нобель" – генерального директора АО "Развитие строительных активов" Тимура Амирова.
Согласно указу президента России от 13 июля 2026 года российские активы нидерландского производителя красок были переданы во временное управление АО "Развитие строительных активов".
"Мы благодарны компании за такое решение. Подобная поддержка позволяет не просто закрывать текущие нужды, но и развивать системные направления помощи – и это хороший пример для других предприятий, работающих в России", – сказал первый заместитель руководителя исполкома Народного фронта Сергей Горбунов, его слова цитирует официальный сайт организации.
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