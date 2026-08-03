Рейтинг@Mail.ru
СМИ: лондонский фонд психического здоровья сократит расходы ради экономии - РИА Новости, 03.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:55 03.08.2026
СМИ: лондонский фонд психического здоровья сократит расходы ради экономии

Guardian: лондонский фонд психического здоровья сократит расходы на $33 млн

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкФлаги Великобритании в Лондоне
Флаги Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в медиабанк
Флаги Великобритании в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лондонский фонд психического здоровья планирует сократить расходы более чем на 33 миллиона долларов.
  • Фонд планирует провести реорганизацию как минимум 10 ключевых служб и уволить 330 сотрудников.
  • Британский профсоюз Unite готовится провести голосование среди сотрудников фонда по вопросу организации забастовки в знак протеста против сокращений.
ЛОНДОН, 3 авг - РИА Новости. Лондонский фонд психического здоровья планирует сократить расходы более чем на 33 миллиона долларов, несмотря на стремительный рост спроса на услуги в области психиатрической помощи, сообщила газета Guardian.
"Одна из организаций Национальной службы здравоохранения Великобритании, занимающаяся вопросами психического здоровья, планирует сократить широкий спектр своих услуг и уволить сотни сотрудников, чтобы покрыть дефицит бюджета в размере 25 миллионов фунтов стерлингов (более 33 миллионов долларов)", - пишет газета.
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
Лондон экономит на пенсионерах и платит за войну на Украине, заявил политик
23 июля, 04:25
Как отмечается в сообщении, организация, которая оказывает психиатрическую помощь в восточных районах столицы, планирует провести реорганизацию как минимум 10 ключевых служб, включая оказание психологической помощи детям и подросткам и поддержку людей, страдающих от зависимостей. Кроме того, фонд планирует уволить 330 сотрудников из своего шеститысячного штата.
«
"Компания добивается сокращения расходов на 24,9 миллиона фунтов стерлингов, поскольку Национальная служба здравоохранения Англии обязала все 205 существующих в стране фондов сбалансировать свои финансовые показатели", - сообщает Guardian.
Британский профсоюз Unite готовится провести голосование среди сотрудников фонда по вопросу организации забастовки в знак протеста против сокращений, говорится в статье.
В начале июля британское издание Financial Times писало, что кабинет министров Великобритании рассматривает возможность ужесточения условий для выплаты пособия по инвалидности из-за роста случаев психических заболеваний. Количество получателей этого пособия достигло 4 миллиона человек.
Флаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
СМИ: в Британии ошибочно выплатили миллиард долларов на пособия умершим
7 апреля, 11:04
 
В миреВеликобританияАнглия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала