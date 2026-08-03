СМИ: лондонский фонд психического здоровья сократит расходы ради экономии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лондонский фонд психического здоровья планирует сократить расходы более чем на 33 миллиона долларов.
- Фонд планирует провести реорганизацию как минимум 10 ключевых служб и уволить 330 сотрудников.
- Британский профсоюз Unite готовится провести голосование среди сотрудников фонда по вопросу организации забастовки в знак протеста против сокращений.
ЛОНДОН, 3 авг - РИА Новости. Лондонский фонд психического здоровья планирует сократить расходы более чем на 33 миллиона долларов, несмотря на стремительный рост спроса на услуги в области психиатрической помощи, сообщила газета Guardian.
"Одна из организаций Национальной службы здравоохранения Великобритании, занимающаяся вопросами психического здоровья, планирует сократить широкий спектр своих услуг и уволить сотни сотрудников, чтобы покрыть дефицит бюджета в размере 25 миллионов фунтов стерлингов (более 33 миллионов долларов)", - пишет газета.
Как отмечается в сообщении, организация, которая оказывает психиатрическую помощь в восточных районах столицы, планирует провести реорганизацию как минимум 10 ключевых служб, включая оказание психологической помощи детям и подросткам и поддержку людей, страдающих от зависимостей. Кроме того, фонд планирует уволить 330 сотрудников из своего шеститысячного штата.
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"Компания добивается сокращения расходов на 24,9 миллиона фунтов стерлингов, поскольку Национальная служба здравоохранения Англии обязала все 205 существующих в стране фондов сбалансировать свои финансовые показатели", - сообщает Guardian.
Британский профсоюз Unite готовится провести голосование среди сотрудников фонда по вопросу организации забастовки в знак протеста против сокращений, говорится в статье.
В начале июля британское издание Financial Times писало, что кабинет министров Великобритании рассматривает возможность ужесточения условий для выплаты пособия по инвалидности из-за роста случаев психических заболеваний. Количество получателей этого пособия достигло 4 миллиона человек.