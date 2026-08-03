СМИ: лондонский фонд психического здоровья сократит расходы ради экономии

Как отмечается в сообщении, организация, которая оказывает психиатрическую помощь в восточных районах столицы, планирует провести реорганизацию как минимум 10 ключевых служб, включая оказание психологической помощи детям и подросткам и поддержку людей, страдающих от зависимостей. Кроме того, фонд планирует уволить 330 сотрудников из своего шеститысячного штата.