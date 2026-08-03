"Позорище": Фетисов призвал поменять представителей России в IIHF

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вячеслав Фетисов заявил, что российские хоккеисты должны вернуться на международные соревнования только с государственным флагом и гимном.
- Совет IIHF отклонил запрос Федерации хоккея России о допуске сборных страны на чемпионаты мира сезона-2026/27, кроме женского чемпионата мира 2027 года.
- ФХР планирует обратиться в Спортивный арбитражный суд для обжалования вердикта IIHF.
МОСКВА, 3 авг – РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил РИА Новости, что российские хоккеисты должны вернуться на международные соревнования только с государственным флагом и гимном, в Международной федерации хоккея (IIHF) должны уважать славную историю великой державы.
В четверг совет IIHF рассмотрел просьбу Федерации хоккея России (ФХР) о допуске сборных страны на чемпионаты мира сезона-2026/27 и отклонил запрос во всех первенствах, кроме женского чемпионата мира 2027 года - решение по нему будет приниматься в ноябре. В ФХР позднее сообщили РИА Новости, что организация обратится в Спортивный арбитражный суд (CAS) для обжалования вердикта IIHF.
"Надо лучше отстраивать отношения с Международной федерацией хоккея. И, может быть, поменять людей, которые представляют нашу страну. Это же по большому счету позорище для нас и унижение, которое сложно принимать. У нас нет никакого влияния в IIHF, и, кто бы ни пришел вместо (президента организации канадца Люка) Тардифа, мне кажется, что все равно будут продолжаться такие же издевательства, как и сейчас", - сказал Фетисов.
"И нам не надо идти ни на какие уступки, чтобы выступать без флага и гимна. Если мы будем выступать под белым флагом или каким-то другим, то это будет признанием того, что мы в чем-то неполноценны. Я считаю, что в хоккее мы обязаны вернуться с гербом на груди, с гимном и флагом. Потому что у нас это самый победоносный вид спорта в нашей стране за всю ее историю. И нам надо им (IIHF - прим.) дать понять, что надо с уважением относиться к нашей истории и нынешней ситуации", - добавил собеседник агентства.