"Позорище": Фетисов призвал поменять представителей России в IIHF

"Надо лучше отстраивать отношения с Международной федерацией хоккея. И, может быть, поменять людей, которые представляют нашу страну. Это же по большому счету позорище для нас и унижение, которое сложно принимать. У нас нет никакого влияния в IIHF, и, кто бы ни пришел вместо (президента организации канадца Люка) Тардифа, мне кажется, что все равно будут продолжаться такие же издевательства, как и сейчас", - сказал Фетисов.

"И нам не надо идти ни на какие уступки, чтобы выступать без флага и гимна. Если мы будем выступать под белым флагом или каким-то другим, то это будет признанием того, что мы в чем-то неполноценны. Я считаю, что в хоккее мы обязаны вернуться с гербом на груди, с гимном и флагом. Потому что у нас это самый победоносный вид спорта в нашей стране за всю ее историю. И нам надо им (IIHF - прим.) дать понять, что надо с уважением относиться к нашей истории и нынешней ситуации", - добавил собеседник агентства.