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Почти 3 тыс человек посетили фестиваль "Поле фолка" в подмосковном Муранове - РИА Новости, 03.08.2026
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Новости Подмосковья
 
16:15 03.08.2026
Почти 3 тыс человек посетили фестиваль "Поле фолка" в подмосковном Муранове

В Подмосковье состоялся музыкально-этнографический фестиваль "Поле фолка"

© Фото : Министерство культуры и туризма Московской областиПочти 3 тыс. человек посетили фестиваль "Поле фолка" в подмосковном Муранове
Почти 3 тыс. человек посетили фестиваль Поле фолка в подмосковном Муранове - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© Фото : Министерство культуры и туризма Московской области
Почти 3 тыс. человек посетили фестиваль "Поле фолка" в подмосковном Муранове
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. В музее-заповеднике "Усадьба "Мураново" городского округа Пушкинский прошел III музыкально-этнографический фестиваль "Поле фолка", за 1 и 2 августа его посетили более 2,8 тысячи человек, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
На фестивале выступили джазовые, народные, детские коллективы. Также свою музыку представили исполнители в стилях фолк, этно и других.
В первый день фестиваля перед зрителями выступили группы "Видеоигры", "Душегрея", "Этносфера" и другие исполнители. Программу второго дня фестиваля составили "Суморота", Zventa Sventana, хедлайнер фестиваля – балалаечник-виртуоз Алексей Архиповский и другие. Вела концерты теле- и радиоведущая, журналистка, актриса кино, телевидения и дубляжа Тутта Ларсен.
Также в оба дня прошли тематические лекции и мастер-классы, работал ресторанный дворик, ремесленная ярмарка, выставка изделий народных промыслов. Для юных посетителей была организована специальная программа с играми, хороводами и аттракционами в стиле русских народных ярмарок XIX века.
Мероприятие организовано в соответствии с задачами национального проекта "Туризм и гостеприимство".
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