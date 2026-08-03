Почти 3 тыс. человек посетили фестиваль "Поле фолка" в подмосковном Муранове

Почти 3 тыс. человек посетили фестиваль "Поле фолка" в подмосковном Муранове

© Фото : Министерство культуры и туризма Московской области Почти 3 тыс. человек посетили фестиваль "Поле фолка" в подмосковном Муранове

Почти 3 тыс человек посетили фестиваль "Поле фолка" в подмосковном Муранове

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. В музее-заповеднике "Усадьба "Мураново" городского округа Пушкинский прошел III музыкально-этнографический фестиваль "Поле фолка", за 1 и 2 августа его посетили более 2,8 тысячи человек, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

На фестивале выступили джазовые, народные, детские коллективы. Также свою музыку представили исполнители в стилях фолк, этно и других.

В первый день фестиваля перед зрителями выступили группы "Видеоигры", "Душегрея", "Этносфера" и другие исполнители. Программу второго дня фестиваля составили "Суморота", Zventa Sventana, хедлайнер фестиваля – балалаечник-виртуоз Алексей Архиповский и другие. Вела концерты теле- и радиоведущая, журналистка, актриса кино, телевидения и дубляжа Тутта Ларсен.

Также в оба дня прошли тематические лекции и мастер-классы, работал ресторанный дворик, ремесленная ярмарка, выставка изделий народных промыслов. Для юных посетителей была организована специальная программа с играми, хороводами и аттракционами в стиле русских народных ярмарок XIX века.