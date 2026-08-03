ФАС завела дело против Apple из-за отказа в предустановке "Макс" и RuStore

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ФАС возбудила дело против Apple из-за отказа в предустановке "Макс" и RuStore на iPhone и iPad.
- Компании грозит штраф.
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против Apple из-за отказа в предустановке "Макс" и RuStore.
По итогам его рассмотрения и при установлении нарушения ведомство назначит штраф.
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"Компания не исполнила предупреждение ФАС России в части предустановки на устройства с операционной системой iOS (iPhone, iPad) национального мессенджера и отечественного магазина приложений", — говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, Apple только частично исполнила требования службы и сделала возможным предустанавливать российскую поисковую систему в обновленной версии IOS.
В начале июля ФАС выдала компании предупреждение из-за установки по умолчанию иностранной поисковой системы на свои устройства и неисполнения требования законодательства о предустановке "Макс" и Rustore. Отмечалось, что Apple должна исполнить предупреждение до 15 июля, иначе ей грозит штраф до четырех миллиардов рублей.