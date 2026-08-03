ФАС завела дело против Apple из-за отказа в предустановке "Макс" и RuStore

Краткий пересказ от РИА ИИ ФАС возбудила дело против Apple из-за отказа в предустановке "Макс" и RuStore на iPhone и iPad.

Компании грозит штраф.

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против Apple из-за отказа в предустановке "Макс" и RuStore.

По итогам его рассмотрения и при установлении нарушения ведомство назначит штраф.

« "Компания не исполнила предупреждение ФАС России в части предустановки на устройства с операционной системой iOS (iPhone, iPad) национального мессенджера и отечественного магазина приложений", — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, Apple только частично исполнила требования службы и сделала возможным предустанавливать российскую поисковую систему в обновленной версии IOS.