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ФАС завела дело против Apple из-за отказа в предустановке "Макс" и RuStore - РИА Новости, 03.08.2026
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17:02 03.08.2026 (обновлено: 17:43 03.08.2026)
ФАС завела дело против Apple из-за отказа в предустановке "Макс" и RuStore

ФАС возбудила дело в отношении Apple из-за невозможности предустановить "Макс"

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкЗдание ФАС России
Здание ФАС России - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Здание ФАС России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ФАС возбудила дело против Apple из-за отказа в предустановке "Макс" и RuStore на iPhone и iPad.
  • Компании грозит штраф.
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против Apple из-за отказа в предустановке "Макс" и RuStore.
По итогам его рассмотрения и при установлении нарушения ведомство назначит штраф.
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"Компания не исполнила предупреждение ФАС России в части предустановки на устройства с операционной системой iOS (iPhone, iPad) национального мессенджера и отечественного магазина приложений", — говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, Apple только частично исполнила требования службы и сделала возможным предустанавливать российскую поисковую систему в обновленной версии IOS.
В начале июля ФАС выдала компании предупреждение из-за установки по умолчанию иностранной поисковой системы на свои устройства и неисполнения требования законодательства о предустановке "Макс" и Rustore. Отмечалось, что Apple должна исполнить предупреждение до 15 июля, иначе ей грозит штраф до четырех миллиардов рублей.
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РоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)ТехнологииApple
 
 
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