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В МИД рассказали, куда пропала часть оружия с Украины - РИА Новости, 03.08.2026
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00:46 03.08.2026 (обновлено: 01:35 03.08.2026)
В МИД рассказали, куда пропала часть оружия с Украины

Мирошник: у преступных группировок в Европе появилось оружие с Украины

© AP Photo / U.S. Air Force / Stephani BargeАмериканские военнослужащие загружают боеприпасы и оружие в рамках помощи США Украине на авиабазе Дувр, штат Делавэр
Американские военнослужащие загружают боеприпасы и оружие в рамках помощи США Украине на авиабазе Дувр, штат Делавэр - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© AP Photo / U.S. Air Force / Stephani Barge
Американские военнослужащие загружают боеприпасы и оружие в рамках помощи США Украине на авиабазе Дувр, штат Делавэр. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что оружие с Украины появилось у преступных группировок в странах Европы, его поставки носят системный характер.
  • По данным газеты Fatto Quotidiano, на Украине с начала 2022 года были утрачены или похищены 780 465 единиц оружия, которые могли попасть на черный рынок.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Оружие с Украины появилось у преступных группировок в странах Европы, его поставки осуществляются с помощью разветвленной сети каналов и носят системный характер, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
По данным газеты Fatto Quotidiano на конец июля, на Украине с начала 2022 года были утрачены или похищены 780 465 единиц оружия, которые могли впоследствии попасть на черный рынок.
"Оно (оружие - ред.) всплывает у преступных группировок и в европейских странах, чем только усугубляет криминогенную атмосферу в этих государствах. Учитывая, что поставки осуществляются уже на протяжении последних лет, они явно имеют разветвленную сеть каналов и носят системный характер", - сказал Мирошник в беседе с агентством.
Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
Мирошник назвал Украину "серым хабом" перепродажи западного оружия
Вчера, 08:05
 
ЕвропаУкраинаВ миреРодион МирошникРоссия
 
 
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