Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что оружие с Украины появилось у преступных группировок в странах Европы, его поставки носят системный характер.
- По данным газеты Fatto Quotidiano, на Украине с начала 2022 года были утрачены или похищены 780 465 единиц оружия, которые могли попасть на черный рынок.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Оружие с Украины появилось у преступных группировок в странах Европы, его поставки осуществляются с помощью разветвленной сети каналов и носят системный характер, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
По данным газеты Fatto Quotidiano на конец июля, на Украине с начала 2022 года были утрачены или похищены 780 465 единиц оружия, которые могли впоследствии попасть на черный рынок.
"Оно (оружие - ред.) всплывает у преступных группировок и в европейских странах, чем только усугубляет криминогенную атмосферу в этих государствах. Учитывая, что поставки осуществляются уже на протяжении последних лет, они явно имеют разветвленную сеть каналов и носят системный характер", - сказал Мирошник в беседе с агентством.