В МИД рассказали, куда пропала часть оружия с Украины

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Оружие с Украины появилось у преступных группировок в странах Европы, его поставки осуществляются с помощью разветвленной сети каналов и носят системный характер, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.