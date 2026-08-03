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Шесть человек пострадали из-за мин, установленных ВСУ рядом с Энергодаром - РИА Новости, 03.08.2026
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12:33 03.08.2026 (обновлено: 12:44 03.08.2026)
Шесть человек пострадали из-за мин, установленных ВСУ рядом с Энергодаром

Шесть жителей пострадали из-за мин, установленных ВСУ рядом с Энергодаром

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате подрыва на минах, установленных дистанционно рядом с Энергодаром, пострадали шесть мирных жителей.
  • Все пострадавшие были доставлены в приемное отделение МСЧ № 145 Энергодара.
  • Часть пострадавших была госпитализирована, остальные проходят лечение амбулаторно.
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости. Шесть мирных жителей пострадали в результате подрыва на установленных дистанционно рядом с Энергодаром минах, сообщил глава администрации города Максим Пухов.
ВСУ заминировали с помощью дронов автодороги в промзоне и въезд в Энергодар в Запорожской области, предварительно, из-за подрывов пострадали несколько человек, сообщил утром в понедельник глава города Максим Пухов.
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"По уточненным данным за сегодняшний день в результате подрыва на минах пострадали шесть мирных жителей", - написал Пухов в канале в "Макс".
Все пострадавшие доставлены в приемное отделение МСЧ № 145 Энергодара. Все пострадавшие – гражданские лица, которые следовали по привычным маршрутам и стали жертвами дистанционного минирования, осуществленного киевским режимом.
Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь: часть пациентов госпитализирована, остальные проходят лечение амбулаторно, отметил глава администрации.
Пухов добавил, что накануне в приемный покой также обращались горожане, получившие ранения при аналогичных подрывах на неустановленных взрывных устройствах.
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