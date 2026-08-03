Шесть человек пострадали из-за мин, установленных ВСУ рядом с Энергодаром

Краткий пересказ от РИА ИИ В результате подрыва на минах, установленных дистанционно рядом с Энергодаром, пострадали шесть мирных жителей.

Все пострадавшие были доставлены в приемное отделение МСЧ № 145 Энергодара.

Часть пострадавших была госпитализирована, остальные проходят лечение амбулаторно.

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости. Шесть мирных жителей пострадали в результате подрыва на установленных дистанционно рядом с Энергодаром минах, сообщил глава администрации города Максим Пухов.

ВСУ заминировали с помощью дронов автодороги в промзоне и въезд в Энергодар в Запорожской области, предварительно, из-за подрывов пострадали несколько человек, сообщил утром в понедельник глава города Максим Пухов.

"По уточненным данным за сегодняшний день в результате подрыва на минах пострадали шесть мирных жителей", - написал Пухов в канале в " Макс ".

Все пострадавшие доставлены в приемное отделение МСЧ № 145 Энергодара. Все пострадавшие – гражданские лица, которые следовали по привычным маршрутам и стали жертвами дистанционного минирования, осуществленного киевским режимом.

Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь: часть пациентов госпитализирована, остальные проходят лечение амбулаторно, отметил глава администрации.