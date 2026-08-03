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В Приморье восстановили электроснабжение в трех селах после ливней - РИА Новости, 03.08.2026
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10:38 03.08.2026
В Приморье восстановили электроснабжение в трех селах после ливней

В Хасанском округе Приморья восстановили электроснабжение в 3 селах после ливней

© РИА Новости / Сергей МальгавкоЛЭП
ЛЭП - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
ЛЭП. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Из-за ливней в Хасанском округе Приморья было нарушено электроснабжение в нескольких населенных пунктах.
  • Энергетики восстановили электроснабжение в селах Занадворовка, Береговое и в поселке Рыбачий Хасанского муниципального округа.
ВЛАДИВОСТОК, 3 авг - РИА Новости. Энергетики восстановили электроснабжение в трех населенных пунктах Хасанского округа Приморья, нарушенное из-за ливней, сообщила Дальневосточная распределительная сетевая компания (ДРСК).
Ранее в понедельник компания сообщила, что из-за аварии после непогоды без света остались жители сел Занадворовка, Береговое и поселка Рыбачий Хасанского округа, а также сел Павловка, поселка Изюбриный, части сел Уборка, Антоновка, Ленино и поселка Шумный Чугуевского района Приморья.
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"В 16.08 (09.08 мск - ред.) энергетики восстановили электроснабжение в селах Занадворовка, Береговое и в поселке Рыбачий Хасанского муниципального округа. Запитаны все бытовые потребители и социально значимые объекты", - говорится в сообщении ДРСК.

В Приморье 1-2 августа действовало штормовое предупреждение из-за сильных ливней. Местами подмыло дороги. Два моста обрушились в Михайловском и Шкотовском округах.
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