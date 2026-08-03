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Экспортный стандарт помогает бизнесу ПФО и УФО наращивать экспорт - РИА Новости, 03.08.2026
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13:27 03.08.2026
Экспортный стандарт помогает бизнесу ПФО и УФО наращивать экспорт

Региональный экспортный стандарт помогает компаниям ПФО и УФО наращивать экспорт

© РИА Новости / Юрий СтрелецМежокружное совещание по реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" в Самаре
Межокружное совещание по реализации национального проекта Международная кооперация и экспорт в Самаре - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Юрий Стрелец
Межокружное совещание по реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" в Самаре
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Региональный экспортный стандарт помогает компаниям Приволжского и Уральского федеральных округов наращивать экспорт, его применение обсудили в рамках межокружного совещания в Самаре, информирует Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ).
"31 июля в Самаре состоялось межокружное совещание по реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт", которое собрало представителей регионов Приволжского и Уральского федеральных округов. В центре обсуждений – достижение национальной цели по увеличению несырьевого неэнергетического экспорта, в том числе за счет внедрения регионального экспортного стандарта (РЭС)", - говорится в сообщении РЭЦ.
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В 2025 году Российский экспортный центр представил обновленный РЭС версии 3.0, сфокусированный на практическом внедрении инструментов поддержки. Инструменты РЭС 3.0 призваны помочь субъектам сформировать полноценную и эффективную систему поддержки экспорта, напомнили в РЭЦ.
В рамках совещания состоялась сессия по защите результатов внедрения РЭС 3.0 с участием руководителей региональных органов исполнительной власти регионов ПФО и УФО. Они представили отчеты о внедрении инструментов обновленного стандарта на повышенных уровнях. Начиная с 2026 года РЭС 3.0 поэтапно внедряется во всех российских регионах, и каждый субъект самостоятельно определяет уровень применения того или иного инструмента – базовый, повышенный или максимальный.
"Региональный экспортный стандарт 3.0 представляет собой не просто рекомендательный, а практико-ориентированный инструмент, способствующий выстраиванию в субъектах России системной работы по развитию экспортной деятельности. Регионы, внедряющие инструменты РЭС 3.0 на повышенных уровнях, демонстрируют устойчивую динамику роста как числа экспортеров, так и объемов несырьевых поставок" , - отметил директор по координации региональных программ РЭЦ Олег Радионов.
"Сегодняшняя сессия подтвердила, что субъекты не только успешно реализуют, но и формируют собственные эффективные практики, которые в перспективе могут быть масштабированы на другие регионы", – добавил он. Спикер также отметил, что РЭЦ открыто к предложениям регионов по совершенствованию стандарта и готово учитывать их инициативы при дальнейшей доработке инструментов.
По итогам сессии были подведены результаты защиты внедрения РЭС 3.0 на повышенном уровне, на которую было отобрано 8 из 20 регионов ПФО и УФО – Саратовская, Самарская, Кировская, Нижегородская, Челябинская, Свердловская области, Республика Мордовия и Пермский край.
Все восемь регионов подтвердили, что инструменты регионального экспортного стандарта 3.0 внедрены на повышенных уровнях в полном объеме. Представленные результаты свидетельствуют о системной работе субъектов по развитию экспортной инфраструктуры и высоком уровне готовности к дальнейшему наращиванию экспортного потенциала.
Российский экспортный центр является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на цифровой платформе "Мой экспорт" ("Госуслуги ВЭД"). На РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России". В состав Группы РЭЦ входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ("Эксар"), Росэксимбанк и Школа экспорта РЭЦ.
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