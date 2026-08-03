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РЭЦ организовал клиентскую сессию для экспортеров в Самаре - РИА Новости, 03.08.2026
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12:47 03.08.2026
РЭЦ организовал клиентскую сессию для экспортеров в Самаре

РЭЦ организовал клиентскую сессию для экспортеров на совещании в Самаре

© РИА Новости / Юрий СтрелецКлиентская сессия для экспортеров и экспортно ориентированных компаний Приволжского и Уральского федеральных округов
Клиентская сессия для экспортеров и экспортно ориентированных компаний Приволжского и Уральского федеральных округов - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Юрий Стрелец
Клиентская сессия для экспортеров и экспортно ориентированных компаний Приволжского и Уральского федеральных округов
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ) организовал клиентскую сессию для экспортеров на полях межокружного совещания в Самаре, информирует РЭЦ.
"В рамках межокружного совещания, посвященного реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" в субъектах Приволжского и Уральского федеральных округов, состоялась клиентская сессия для экспортеров и экспортно ориентированных компаний этих округов", - говорится в сообщении РЭЦ.
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Мероприятие стало пространством для живого диалога, где предприниматели могли не только услышать о новых возможностях, но и напрямую задать вопросы представителям федеральных и региональных институтов развития.
С приветственными словами к участникам обратились Председатель Правления Росэксимбанка (входит в группу РЭЦ) Пётр Засельский и Управляющий директор по развитию регионального бизнеса Российского экспортного центра Дмитрий Старовойтов. Спикеры призвали представителей бизнеса к открытому обсуждению и подчеркнули важность обратной связи: именно живой запрос предпринимателей помогает корректировать меры поддержки и делать их действительно работающими.
В формате диалога представители бизнеса обсудили актуальные вопросы внешнеэкономической деятельности с участием Минпромторга России, РЭЦ, Фонда развития промышленности Самарской области, Самарского отделения "Опоры России" и Ульяновского регионального отделения "Деловой России". В ходе живого обмена мнениями предприниматели смогли не только получить разъяснения по сложным аспектам международных расчетов и логистики, но и поделиться собственным опытом работы на новых рынках.
Так, директор по поддержке регионального экспорта РЭЦ Ольга Домайн рассказала о наиболее популярных мерах поддержки, предлагаемых Группой РЭЦ. В их числе такие финансовые решения как страхование экспортных и импортных контрактов "Эксар" и "Деньги на экспорт" – беззалоговый продукт Росэксимбанка, предназначенный для финансирования действующих и новых экспортных контрактов. Это решение обеспечивает оперативное финансирование, минимизацию рисков, а также позволяет наращивать экспорт и диверсифицировать средства.
Эффективность комплексной поддержки подтверждается и результатами программы "Сделано в России". На сегодняшний день в Приволжском и Уральском федеральных округах более 500 компаний уже получили сертификат "Сделано в России". Лидерами по числу сертифицированных экспортёров стали Республика Татарстан, Республика Башкортостан, Самарская, Нижегородская, Свердловская, Челябинская и Тюменская области.
"Итогом сессии стало общее понимание: экспортный рывок – это системная работа. И здесь важно поддерживать постоянный диалог бизнеса и институтов развития, позволяющий совершенствовать меры поддержки и делать их максимально востребованными. При этом бренд "Сделано в России" всё увереннее становится не просто знаком качества, а реальным конкурентным преимуществом и важным активом в переговорах с зарубежными партнерами", – прокомментировал Дмитрий Старовойтов.
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на цифровой платформе "Мой экспорт" ("Госуслуги ВЭД"). На РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России". В состав Группы РЭЦ входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ("Эксар"), Росэксимбанк и Школа экспорта РЭЦ.
Логотип Сделано в России - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
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