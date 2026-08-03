РЭЦ организовал клиентскую сессию для экспортеров в Самаре

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ) организовал клиентскую сессию для экспортеров на полях межокружного совещания в Самаре, информирует РЭЦ.

"В рамках межокружного совещания, посвященного реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" в субъектах Приволжского и Уральского федеральных округов, состоялась клиентская сессия для экспортеров и экспортно ориентированных компаний этих округов", - говорится в сообщении РЭЦ.

Мероприятие стало пространством для живого диалога, где предприниматели могли не только услышать о новых возможностях, но и напрямую задать вопросы представителям федеральных и региональных институтов развития.

С приветственными словами к участникам обратились Председатель Правления Росэксимбанка (входит в группу РЭЦ) Пётр Засельский и Управляющий директор по развитию регионального бизнеса Российского экспортного центра Дмитрий Старовойтов. Спикеры призвали представителей бизнеса к открытому обсуждению и подчеркнули важность обратной связи: именно живой запрос предпринимателей помогает корректировать меры поддержки и делать их действительно работающими.

В формате диалога представители бизнеса обсудили актуальные вопросы внешнеэкономической деятельности с участием Минпромторга России, РЭЦ, Фонда развития промышленности Самарской области, Самарского отделения "Опоры России" и Ульяновского регионального отделения "Деловой России". В ходе живого обмена мнениями предприниматели смогли не только получить разъяснения по сложным аспектам международных расчетов и логистики, но и поделиться собственным опытом работы на новых рынках.

Так, директор по поддержке регионального экспорта РЭЦ Ольга Домайн рассказала о наиболее популярных мерах поддержки, предлагаемых Группой РЭЦ. В их числе такие финансовые решения как страхование экспортных и импортных контрактов "Эксар" и "Деньги на экспорт" – беззалоговый продукт Росэксимбанка, предназначенный для финансирования действующих и новых экспортных контрактов. Это решение обеспечивает оперативное финансирование, минимизацию рисков, а также позволяет наращивать экспорт и диверсифицировать средства.

Эффективность комплексной поддержки подтверждается и результатами программы "Сделано в России". На сегодняшний день в Приволжском и Уральском федеральных округах более 500 компаний уже получили сертификат "Сделано в России". Лидерами по числу сертифицированных экспортёров стали Республика Татарстан, Республика Башкортостан, Самарская, Нижегородская, Свердловская, Челябинская и Тюменская области.

"Итогом сессии стало общее понимание: экспортный рывок – это системная работа. И здесь важно поддерживать постоянный диалог бизнеса и институтов развития, позволяющий совершенствовать меры поддержки и делать их максимально востребованными. При этом бренд "Сделано в России" всё увереннее становится не просто знаком качества, а реальным конкурентным преимуществом и важным активом в переговорах с зарубежными партнерами", – прокомментировал Дмитрий Старовойтов.