Экс-сенатора Арашукова перевели в ШИЗО за отказ работать

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Бывшего сенатора Рауфа Арашукова, отбывающего пожизненный срок в колонии "Черный дельфин", перевели на 10 суток в ШИЗО за отказ работать, рассказал РИА Новости его адвокат Дмитрий Трубников.