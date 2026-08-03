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Экс-сенатора Арашукова перевели в ШИЗО за отказ работать - РИА Новости, 03.08.2026
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12:57 03.08.2026
Экс-сенатора Арашукова перевели в ШИЗО за отказ работать

Адвокат Трубников: экс-сенатора Арашукова перевели на 10 суток в ШИЗО

© Фото : Верховный суд РоссииРауф Арашуков
Рауф Арашуков - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© Фото : Верховный суд России
Рауф Арашуков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывшего сенатора Рауфа Арашукова, отбывающего пожизненный срок, перевели на 10 суток в ШИЗО за отказ работать.
  • Арашуков отказался работать из-за отсутствия вентиляции в помещении в жаркую погоду.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Бывшего сенатора Рауфа Арашукова, отбывающего пожизненный срок в колонии "Черный дельфин", перевели на 10 суток в ШИЗО за отказ работать, рассказал РИА Новости его адвокат Дмитрий Трубников.
«
"Рауфа Арашукова перевели в ШИЗО в субботу на 10 суток из-за отказа работать", - сказал адвокат.
По его словам, Арашуков отказался работать из-за того, что в жаркую погоду помещение не вентилируется.
Арашуков в колонии работает швеей-мотористом.
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