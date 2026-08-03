Экс-сенатора Арашукова перевели в ШИЗО за отказ работать

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывшего сенатора Рауфа Арашукова, отбывающего пожизненный срок, перевели на 10 суток в ШИЗО за отказ работать.
- Арашуков отказался работать из-за отсутствия вентиляции в помещении в жаркую погоду.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Бывшего сенатора Рауфа Арашукова, отбывающего пожизненный срок в колонии "Черный дельфин", перевели на 10 суток в ШИЗО за отказ работать, рассказал РИА Новости его адвокат Дмитрий Трубников.
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"Рауфа Арашукова перевели в ШИЗО в субботу на 10 суток из-за отказа работать", - сказал адвокат.
По его словам, Арашуков отказался работать из-за того, что в жаркую погоду помещение не вентилируется.
Арашуков в колонии работает швеей-мотористом.