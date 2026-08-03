Ефимов: дороги вблизи станции метро "Потапово" готовы на 20%

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

© Фото предоставлено Комплексом градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Работы по строительству и реконструкции улично-дорожной сети вблизи станции метро "Потапово" в Москве готовы на 20%, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

Он отметил, что реализуется проект рядом с четвертым участком трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Протяженность новой улично-дорожной сети – 6 километров.

"Так, сейчас продолжаются работы по возведению путепровода на пересечении с магистралью для соединения Проектируемого проезда № 816 и улицы Поляны. Одновременно ведется устройство дорожной одежды на участке съезда с будущего путепровода. На участках проспекта Куприна, улиц Александры Монаховой, Бартеневской и Поляны, Проектируемого проезда № 816 идет устройство сетей связи и автоматизированной системы управления дорожным движением, перенос существующих и устройство новых инженерных коммуникаций, завершается монтаж сетей дождевой канализации", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

По его словам, в среднем здесь ежедневно задействуют более 300 человек и 60 единиц техники.

Завершить работы на объекте планируется в 2027 году, указывается в сообщении.