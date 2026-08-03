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Число заболевших лихорадкой Эбола в ДР Конго достигло 3748 человек - РИА Новости, 03.08.2026
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14:01 03.08.2026
Число заболевших лихорадкой Эбола в ДР Конго достигло 3748 человек

В ДРК число случаев заболевания Эболой достигло 3748, умерли 1657 человек

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Всемирной организации здравоохранения
Эмблема Всемирной организации здравоохранения - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число подтвержденных случаев Эболы в Демократической Республике Конго увеличилось до 3748.
  • За последние 24 часа зарегистрированы 74 новых случая заболевания и 36 смертей.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Число подтвержденных случаев Эболы в Демократической Республике Конго (ДРК) увеличилось до 3748, скончались от заболевания 1657 человек, сообщает Национальный институт общественного здравоохранения этой страны.
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"За последние 24 часа зарегистрированы 74 новых случая заболевания, 36 смертей, 42 человека выздоровели", - говорится в сообщении.
Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выразили обеспокоенность продолжающимся распространение Эболы в ДРК. "Продолжающийся рост числа случаев, расширение географии распространения и неизменно высокая смертность свидетельствуют о стремительном развитии данной чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения", - заявили в ВОЗ.
Вспышка вируса Эболы, объявленная 15 мая, отличается от большинства предыдущих вспышек этого заболевания, поскольку для нового штамма вируса - Бундибугио пока нет сертифицированных вакцин или методов лечения.
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