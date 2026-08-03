Число заболевших лихорадкой Эбола в ДР Конго достигло 3748 человек

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Число подтвержденных случаев Эболы в Демократической Республике Конго (ДРК) увеличилось до 3748, скончались от заболевания 1657 человек, сообщает Национальный институт общественного здравоохранения этой страны.

"За последние 24 часа зарегистрированы 74 новых случая заболевания, 36 смертей, 42 человека выздоровели", - говорится в сообщении.

Вспышка вируса Эболы, объявленная 15 мая, отличается от большинства предыдущих вспышек этого заболевания, поскольку для нового штамма вируса - Бундибугио пока нет сертифицированных вакцин или методов лечения.