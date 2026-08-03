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В Тамбовской области в ДТП с грузовиком погибли три человека - РИА Новости, 03.08.2026
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18:15 03.08.2026
В Тамбовской области в ДТП с грузовиком погибли три человека

В Тамбовской области в ДТП с грузовиком и кроссовером погибли три человека

© Fotolia / Thaut ImagesСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© Fotolia / Thaut Images
Скорая помощь. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Тамбовской области на 435-м километре автодороги Р-22 «Каспий» произошло столкновение кроссовера Haval M6 с грузовиком Man.
  • В результате аварии водитель и двое пассажиров кроссовера погибли, четырехлетняя девочка доставлена в медицинское учреждение.
РЯЗАНЬ, 3 авг - РИА Новости. Три человека погибли, четырехлетняя девочка доставлена в медицинское учреждение в результате столкновения кроссовера и грузовика в Тамбовской области, сообщила прокуратура региона.
По данным надзорного органа, на 435-м километре автодороги Р-22 "Каспий" водитель автомобиля Haval M6 не справился с управлением и столкнулся с попутным грузовиком Man.
"В результате дорожной аварии водитель и двое пассажиров кроссовера погибли на месте, четырехлетняя девочка доставлена в медицинское учреждение", - сообщила прокуратура в канале на платформе "Макс".
Уточняется, что прокуратура контролирует установление всех обстоятельств ДТП и ход процессуальной проверки.
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