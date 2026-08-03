В Тамбовской области в ДТП с грузовиком погибли три человека

Краткий пересказ от РИА ИИ В Тамбовской области на 435-м километре автодороги Р-22 «Каспий» произошло столкновение кроссовера Haval M6 с грузовиком Man.

В результате аварии водитель и двое пассажиров кроссовера погибли, четырехлетняя девочка доставлена в медицинское учреждение.

РЯЗАНЬ, 3 авг - РИА Новости. Три человека погибли, четырехлетняя девочка доставлена в медицинское учреждение в результате столкновения кроссовера и грузовика в Тамбовской области, сообщила прокуратура региона.

По данным надзорного органа, на 435-м километре автодороги Р-22 "Каспий" водитель автомобиля Haval M6 не справился с управлением и столкнулся с попутным грузовиком Man.

"В результате дорожной аварии водитель и двое пассажиров кроссовера погибли на месте, четырехлетняя девочка доставлена в медицинское учреждение", - сообщила прокуратура в канале на платформе "Макс"