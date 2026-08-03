На юго-востоке Москвы иномарка сбила на тротуаре мужчину и ребенка

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вечером 2 августа на улице Люблинская водитель автомобиля Hyundai Creta не справился с управлением и совершил наезд на двух пешеходов, один из которых — шестилетний мальчик.
- Расследование находится на контроле в прокуратуре Юго-Восточного административного округа.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Водитель Hyundai не справился с управлением и сбил на тротуаре мужчину и шестилетнего ребенка на юго-востоке Москвы, расследование на контроле столичной прокуратуры, сообщили в ведомстве.
"Вечером 2 августа на улице Люблинская водитель автомобиля Hyundai Creta не справился с управлением, выехал на тротуар и совершил наезд на двух пешеходов, один из которых - шестилетний мальчик. В результате мужчина и ребенок доставлены в медицинские учреждения", - говорится в сообщении на платформе "Макс".
Подчеркивается, что расследование находится на контроле в прокуратуре Юго-Восточного административного округа.
В Москве водитель сбил двух детей на пешеходном переходе
13 октября 2025, 23:11