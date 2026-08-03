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На юго-востоке Москвы иномарка сбила на тротуаре мужчину и ребенка - РИА Новости, 03.08.2026
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11:59 03.08.2026 (обновлено: 12:04 03.08.2026)
На юго-востоке Москвы иномарка сбила на тротуаре мужчину и ребенка

На Люблинской улице в Москве водитель Hyundai сбил на тротуаре мужчину и ребенка

© ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/MAXДТП на юго-востоке Москвы
ДТП на юго-востоке Москвы - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/MAX
ДТП на юго-востоке Москвы
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вечером 2 августа на улице Люблинская водитель автомобиля Hyundai Creta не справился с управлением и совершил наезд на двух пешеходов, один из которых — шестилетний мальчик.
  • Расследование находится на контроле в прокуратуре Юго-Восточного административного округа.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Водитель Hyundai не справился с управлением и сбил на тротуаре мужчину и шестилетнего ребенка на юго-востоке Москвы, расследование на контроле столичной прокуратуры, сообщили в ведомстве.
"Вечером 2 августа на улице Люблинская водитель автомобиля Hyundai Creta не справился с управлением, выехал на тротуар и совершил наезд на двух пешеходов, один из которых - шестилетний мальчик. В результате мужчина и ребенок доставлены в медицинские учреждения", - говорится в сообщении на платформе "Макс".
Подчеркивается, что расследование находится на контроле в прокуратуре Юго-Восточного административного округа.
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ПроисшествияМоскваHyundai Creta
 
 
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