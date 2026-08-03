Бойцы "Востока" отбили атаку группы FPV-дронов при освобождении Любицкого

Краткий пересказ от РИА ИИ Военнослужащие группировки войск «Восток» отбили атаку группы украинских FPV-дронов при освобождении населенного пункта Любицкое в Запорожской области.

Штурмовая группа из четырех человек была обнаружена вражеским беспилотником, который пытался оказать психологическое давление, но не атаковал сразу.

Бойцам помогла густая растительность, которая затрудняла работу операторов беспилотников, и они смогли продолжить выполнение задачи.

ДОНЕЦК, 3 авг — РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Восток" во время освобождения населенного пункта Любицкое в Запорожской области отбили атаку группы украинских FPV-дронов, рассказал в интервью РИА Новости командир боевой машины с позывным Юрист.

По словам военнослужащего, штурмовая группа из четырех человек продвигалась по лесополосе, когда ее обнаружил разведывательный беспилотник противника.

"Сначала нас обнаружил вражеский беспилотник. Он не атаковал, а пытался психологически воздействовать — снижался, имитировал пикирование, рассчитывая, что кто-то из нас запаникует и покинет укрытие. Мы не поддались на это", — рассказал Юрист РИА Новости.

Он отметил, что спустя некоторое время к месту подлетели ударные FPV-дроны.

"Их было порядка семи-десяти. Отстреливались от них. Вместе с нами был военнослужащий с позывным Якут, которому удалось сбить три FPV-дрона огнем из автомата", — сообщил собеседник агентства.

По его словам, бойцам помогло то, что они находились в густой растительности, затруднявшей работу операторов беспилотников.

"Мы укрывались под деревьями, и противнику было сложно вывести дроны точно на цель. Затем внимание операторов переключилось на движение техники в соседних лесополосах, и мы смогли продолжить выполнение задачи", — добавил военнослужащий.

Юрист рассказал, что при освобождении Любицкого украинские подразделения активно использовали снайперов и беспилотники для обороны.