Бойцы "Востока" отбили атаку группы FPV-дронов при освобождении Любицкого

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Военнослужащие группировки войск «Восток» отбили атаку группы украинских FPV-дронов при освобождении населенного пункта Любицкое в Запорожской области.
- Штурмовая группа из четырех человек была обнаружена вражеским беспилотником, который пытался оказать психологическое давление, но не атаковал сразу.
- Бойцам помогла густая растительность, которая затрудняла работу операторов беспилотников, и они смогли продолжить выполнение задачи.
ДОНЕЦК, 3 авг — РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Восток" во время освобождения населенного пункта Любицкое в Запорожской области отбили атаку группы украинских FPV-дронов, рассказал в интервью РИА Новости командир боевой машины с позывным Юрист.
По словам военнослужащего, штурмовая группа из четырех человек продвигалась по лесополосе, когда ее обнаружил разведывательный беспилотник противника.
"Сначала нас обнаружил вражеский беспилотник. Он не атаковал, а пытался психологически воздействовать — снижался, имитировал пикирование, рассчитывая, что кто-то из нас запаникует и покинет укрытие. Мы не поддались на это", — рассказал Юрист РИА Новости.
Он отметил, что спустя некоторое время к месту подлетели ударные FPV-дроны.
"Их было порядка семи-десяти. Отстреливались от них. Вместе с нами был военнослужащий с позывным Якут, которому удалось сбить три FPV-дрона огнем из автомата", — сообщил собеседник агентства.
По его словам, бойцам помогло то, что они находились в густой растительности, затруднявшей работу операторов беспилотников.
"Мы укрывались под деревьями, и противнику было сложно вывести дроны точно на цель. Затем внимание операторов переключилось на движение техники в соседних лесополосах, и мы смогли продолжить выполнение задачи", — добавил военнослужащий.
Юрист рассказал, что при освобождении Любицкого украинские подразделения активно использовали снайперов и беспилотники для обороны.
"Во время выполнения задачи сталкивались с работой вражеских снайперов, их позиции выявляли операторы наших беспилотников. Главной угрозой оставались дроны, поэтому старались передвигаться только под прикрытием деревьев, кустарника и камышей, избегая открытых участков местности", — рассказал командир боевой машины.
Минобороны России 1 августа сообщило об освобождении населенного пункта Любицкое в Запорожской области силами группировки войск "Восток".
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