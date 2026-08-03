В Белгородской области дрон ВСУ атаковал коммерческий объект

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Беспилотник ВСУ атаковал коммерческий объект в поселке Яковлево Белгородской области.
- Два мирных жителя пострадали: женщине оказана помощь на месте, мужчину с множественными осколочными ранениями транспортируют в больницу.
БЕЛГОРОД, 3 авг - РИА Новости. Беспилотник ВСУ атаковал коммерческий объект в Яковлевском округе Белгородской области, по предварительной информации, пострадали два мирных жителя, сообщили в оперативном штабе региона.
"В Яковлевском округе в поселке Яковлево беспилотник атаковал коммерческий объект. Предварительно, пострадали два мирных жителя. Женщине с осколочным ранением руки оказана помощь на месте, от предложенной транспортировки в стационар она отказалась", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
В сообщении добавляется, что мужчину, получившего множественные осколочные ранения грудной клетки и голени, бригада СМП транспортирует в городскую больницу.
Как уточнили в оперштабе, в результате атаки БПЛА были повреждены навес, фасад здания и семь автомобилей.
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