Более половины региональных дорог приведены в порядок в Кировской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 авг - РИА Новости. Восемьдесят пять процентов дорог городской агломерации и 56% всех региональных дорог приведены в порядок в Кировской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
"В Кировской области ежегодно увеличивается количество дорог в нормативном состоянии. До конца 2030 года в области не менее 60% автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения должны быть приведены к нормативу. Уже сейчас нормативным значениям соответствуют 85% дорог Кировской городской агломерации и почти 56% всех региональных дорог", - говорится в сообщении.
Увеличиваются, по данным пресс-службы, и темпы приведения в нормативное состояние сельских дорог. Для этого с 2022 года по инициативе губернатора Кировской области Александра Соколова запущена программа "Дорожный миллиард", в ходе которой жители сами выбирают, какие дороги должны быть отремонтированы в первую очередь.
В правительстве отметили, что ремонт местных дорог ведется системно, ежегодно, в соответствии со всеми требованиями контроля качества.
"Всего за 2023 – 2025 годы в Кировской области отремонтировано 460 участков дорог местного значения — 324,1 километра. В 2026 году запланировано обновить 145 участков протяженностью 74 километра. По поручению губернатора финансирование программы увеличено в полтора раза — и в 2027 году на ремонт дорог местного значения будет направлено уже 1,5 миллиарда рублей", - сказано в сообщении.
Пресс-служба обратила внимание, что для повышения безопасности на дорогах Кировской области проводят комплекс мероприятий на участках концентрации ДТП. Также в приоритете – ремонт подъездных путей к школам, детским садам и объектам здравоохранения. Это часть национального проекта "Инфраструктура для жизни" и вклад в создание безопасной среды, объяснили в правительстве региона.