Рейтинг@Mail.ru
Более половины региональных дорог приведены в порядок в Кировской области - РИА Новости, 03.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Кировская область - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
Кировская область
 
13:23 03.08.2026
Более половины региональных дорог приведены в порядок в Кировской области

85 процентов региональных дорог приведены в порядок в Кировской области

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДорога
Дорога - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Дорога. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 авг - РИА Новости. Восемьдесят пять процентов дорог городской агломерации и 56% всех региональных дорог приведены в порядок в Кировской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
"В Кировской области ежегодно увеличивается количество дорог в нормативном состоянии. До конца 2030 года в области не менее 60% автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения должны быть приведены к нормативу. Уже сейчас нормативным значениям соответствуют 85% дорог Кировской городской агломерации и почти 56% всех региональных дорог", - говорится в сообщении.
Увеличиваются, по данным пресс-службы, и темпы приведения в нормативное состояние сельских дорог. Для этого с 2022 года по инициативе губернатора Кировской области Александра Соколова запущена программа "Дорожный миллиард", в ходе которой жители сами выбирают, какие дороги должны быть отремонтированы в первую очередь.
В правительстве отметили, что ремонт местных дорог ведется системно, ежегодно, в соответствии со всеми требованиями контроля качества.
"Всего за 2023 – 2025 годы в Кировской области отремонтировано 460 участков дорог местного значения — 324,1 километра. В 2026 году запланировано обновить 145 участков протяженностью 74 километра. По поручению губернатора финансирование программы увеличено в полтора раза — и в 2027 году на ремонт дорог местного значения будет направлено уже 1,5 миллиарда рублей", - сказано в сообщении.
Пресс-служба обратила внимание, что для повышения безопасности на дорогах Кировской области проводят комплекс мероприятий на участках концентрации ДТП. Также в приоритете – ремонт подъездных путей к школам, детским садам и объектам здравоохранения. Это часть национального проекта "Инфраструктура для жизни" и вклад в создание безопасной среды, объяснили в правительстве региона.
Лес и река - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
Госдума поддержала инициативы Кировской области о поправках в Лесной кодекс
22 июля, 13:27
 
Кировская областьОбществоКировская областьАлександр СоколовДорогиНижний Новгород
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала