Более половины региональных дорог приведены в порядок в Кировской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 авг - РИА Новости. Восемьдесят пять процентов дорог городской агломерации и 56% всех региональных дорог приведены в порядок в Кировской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

"В Кировской области ежегодно увеличивается количество дорог в нормативном состоянии. До конца 2030 года в области не менее 60% автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения должны быть приведены к нормативу. Уже сейчас нормативным значениям соответствуют 85% дорог Кировской городской агломерации и почти 56% всех региональных дорог", - говорится в сообщении.

Увеличиваются, по данным пресс-службы, и темпы приведения в нормативное состояние сельских дорог. Для этого с 2022 года по инициативе губернатора Кировской области Александра Соколова запущена программа "Дорожный миллиард", в ходе которой жители сами выбирают, какие дороги должны быть отремонтированы в первую очередь.

В правительстве отметили, что ремонт местных дорог ведется системно, ежегодно, в соответствии со всеми требованиями контроля качества.

"Всего за 2023 – 2025 годы в Кировской области отремонтировано 460 участков дорог местного значения — 324,1 километра. В 2026 году запланировано обновить 145 участков протяженностью 74 километра. По поручению губернатора финансирование программы увеличено в полтора раза — и в 2027 году на ремонт дорог местного значения будет направлено уже 1,5 миллиарда рублей", - сказано в сообщении.