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Названы регионы с самыми качественными и плохими дорогами - РИА Новости, 03.08.2026
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00:06 03.08.2026
Названы регионы с самыми качественными и плохими дорогами

Москва и Челябинская область лидируют в рейтинге регионов по качеству дорог

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкРемонтные работы на Молодежной улице в Москве.
Ремонтные работы на Молодежной улице в Москве. - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Москва и Челябинская область лидируют в рейтинге российских регионов по качеству дорог.
  • На конец 2025 года в целом по России 55,2% автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения отвечают нормативным требованиям.
  • Архангельская и Волгоградская области замыкают список регионов по качеству дорог.
МОСКВА, 3 авг - РИА новости. Москва и Челябинская область лидируют в рейтинге российских регионов по качеству дорог, замыкают список Архангельская и Волгоградская области, свидетельствует исследование РИА Новости.

Состояние дорог

Качество автомобильных дорог традиционно остается одной из ключевых инфраструктурных проблем страны, от решения которой во многом зависят динамика экономического роста и качество жизни. Как отмечают эксперты, в последние годы ситуация в этой сфере постепенно улучшается: если в 2020 году нормативам соответствовало 50,4% региональных и местных дорог в совокупности, то в конце 2025 года - уже 55,2%. При этом доля дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативам, составляет в конце 2025 года 56,3%, а доля местных дорог общего пользования - 54,7%.
Рейтинг российских регионов по качеству дорог
Рейтинг российских регионов по качеству дорог
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В то же время различия по качеству дорог между субъектами РФ остаются весьма значительными и во многом обусловлены природно‑климатическими, экономическими и административными аспектами.
Эксперты РИА Новости, чтобы выявить эти различия, подготовили очередное исследование и составили рейтинг регионов по качеству дорог. Регионы в рейтинге ранжируются по доле автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности соответствующих дорог на конец 2025 года.
Автомобильные дороги общего пользования делятся на три типа - федерального, регионального или межмуниципального, а также местного значения. При этом в подавляющем большинстве российских регионов более 95% всех автомобильных дорог общего пользования приходится именно на дороги регионального, межмуниципального и местного значения. В целом по стране доля таких дорог составляет 96%. Из общего списка сильно выделяются только Магаданская, Мурманская и Сахалинская области, где доля автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения не превышает 80% всех автомобильных дорог.
Как уже говорилось, в целом по России по состоянию на конец 2025 года 55,2% автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения отвечают нормативным требованиям, что на 0,4 процентных пункта выше уровня конца 2024 года. Согласно исследованию, в 43 субъектах РФ доля таких дорог ниже общероссийского уровня. Причем различие в доле дорог, отвечающих нормативным требованиям, очень велико - между пятеркой лидеров рейтинга и замыкающими пятью регионами оно составляет 2,6 раза.
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Лидеры и аутсайдеры рейтинга

Лидером рейтинга по качеству дорог остается Москва с показателем доли автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и местного значения, отвечающих нормативным требованиям, равным 100%. В лидирующую пятерку рейтинга также входят Челябинская область, Республика Ингушетия, Севастополь, Ханты-Мансийский автономный округ, где доля автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, находится в диапазоне от 81,7% до 84,6%. Республика Ингушетия выделяется в стране очень высокой плотностью автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием (больше только в городах федерального подчинения - Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе).
Наиболее неблагополучно ситуация обстоит в Архангельской области, где нормативным требованиям отвечает только 17,2% автомобильных дорог общего пользования. В том числе в регионе нормативным требованиям отвечает 34% автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и всего 7% автомобильных дорог местного значения. При этом эксперты подчеркивают, что в Архангельской области в дорожной сфере наблюдается позитивная динамика, и доля дорог, отвечающих нормативным требованиям, в последние годы постоянно растет.
В замыкающей пятерке рейтинга также Волгоградская и Кировская области с долей автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения составляет менее 30%.
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РоссияМоскваРеспублика ИнгушетияЧелябинская областьОбщество
 
 
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