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Более 43 тысяч литров донорской крови заготовили в Подмосковье - РИА Новости, 03.08.2026
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12:04 03.08.2026
Более 43 тысяч литров донорской крови заготовили в Подмосковье

Свыше 43 тысяч литров крови и ее компонентов заготовили в Подмосковье

© РИА Новости / Борис Кауфман | Перейти в медиабанкДонорская кровь
Донорская кровь - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Борис Кауфман
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Свыше 43 тысяч литров крови и ее компонентов заготовили в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В регионе сдать кровь и стать донором можно, обратившись в Московский областной центр крови, филиалы или отделения переливания крови лечебных учреждений. Также на регулярной основе в Подмосковье проходят выездные донорские акции.
"С начала этого года в Подмосковье благодаря донорам заготовили более 43 тысяч литров крови и ее компонентов. Это почти на 450 литров больше, чем за аналогичный период прошлого года. Донорская кровь ежедневно необходима пациентам, проходящим лечение после тяжелых травм, операций, при онкологических, гематологических и других заболеваниях", — отметил заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
Стать донором может любой человек старше 18 лет, не имеющий медицинских противопоказаний.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ДонорствоЗдравоохранениеМедицина
 
 
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