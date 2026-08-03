Более 43 тысяч литров донорской крови заготовили в Подмосковье

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Свыше 43 тысяч литров крови и ее компонентов заготовили в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В регионе сдать кровь и стать донором можно, обратившись в Московский областной центр крови, филиалы или отделения переливания крови лечебных учреждений. Также на регулярной основе в Подмосковье проходят выездные донорские акции.

"С начала этого года в Подмосковье благодаря донорам заготовили более 43 тысяч литров крови и ее компонентов. Это почти на 450 литров больше, чем за аналогичный период прошлого года. Донорская кровь ежедневно необходима пациентам, проходящим лечение после тяжелых травм, операций, при онкологических, гематологических и других заболеваниях", — отметил заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.