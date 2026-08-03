В ЮВАО отремонтируют почти 130 жилых домов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Почти 130 домов обновят на юго-востоке Москвы в 2026 году.
- В ходе работ будут использованы технологии, позволяющие восстановить облик зданий и улучшить их технические характеристики.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Почти 130 домов обновят на юго-востоке Москвы в 2026 году, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"В этом году специалисты комплекса городского хозяйства Москвы обновят почти 130 домов на юго-востоке столицы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе работ будут использованы технологии, позволяющие восстановить облик зданий и улучшить их технические характеристики.