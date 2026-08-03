Рейтинг@Mail.ru
В ЮВАО отремонтируют почти 130 жилых домов - РИА Новости, 03.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
09:13 03.08.2026 (обновлено: 14:07 03.08.2026)
В ЮВАО отремонтируют почти 130 жилых домов

Почти 130 домов обновят на юго-востоке Москвы в 2026 году

© Фото : Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города МосквыВ ЮВАО капитально отремонтируют почти 130 жилых домов
В ЮВАО капитально отремонтируют почти 130 жилых домов - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© Фото : Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы
В ЮВАО капитально отремонтируют почти 130 жилых домов
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Почти 130 домов обновят на юго-востоке Москвы в 2026 году.
  • В ходе работ будут использованы технологии, позволяющие восстановить облик зданий и улучшить их технические характеристики.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Почти 130 домов обновят на юго-востоке Москвы в 2026 году, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"В этом году специалисты комплекса городского хозяйства Москвы обновят почти 130 домов на юго-востоке столицы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе работ будут использованы технологии, позволяющие восстановить облик зданий и улучшить их технические характеристики.
Обновленные фасады в Москве - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Фасады 25 домов в неоклассическом стиле отреставрировали на востоке Москвы
22 января, 10:13
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваКапремонт в Москве
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала