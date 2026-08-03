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Звезда сериала "Сваты" рассказал, как поддерживает форму - РИА Новости, 03.08.2026
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Культура
 
02:47 03.08.2026 (обновлено: 02:57 03.08.2026)
Звезда сериала "Сваты" рассказал, как поддерживает форму

Николай Добрынин рассказал, что гантели помогают ему поддерживать форму

© Квартал 95 (2021)Кадр из сериала "Сваты"
Кадр из сериала Сваты - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© Квартал 95 (2021)
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Актер Николай Добрынин в интервью РИА Новости рассказал, как поддерживает физическую форму в 63 года.
"Очень люблю гантели, резинки всякие. Занимаюсь не в зале, сам. Бассейн люблю. Кайф ловлю от всего этого", — сказал артист.
При этом звезда сериала "Сваты" признался, что совершенно не умеет отдыхать.
"Есть слово "бездарность", оно воспринимается как оскорбление, но если его расшифровать, то это просто человек без дара Божьего. Вот у меня нет этого дара на отдых. Я люблю работать. Мне Бог дал такую профессию! Эти города новые, эти сцены. Я каждый раз целую сцену, когда приезжаю куда-то", — отметил он.
В фильмографии Николая Добрынина около 170 кинопроектов. Новый фильм с его участием "Смешарики сквозь вселенные" выйдет в прокат 6 августа.
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