В ДНР заочно осудили турецкого наемника, воевавшего на стороне ВСУ

Кроме срока осужденному присудили конфискацию денежных средств, которые он получил преступным путем, на сумму более 2 миллионов рублей.

Как уточнили в ведомстве, Йылмаз Эйюп Геркем, 2004 года рождения, с целью получения крупного материального вознаграждения прибыл на территорию Украины для участия в боевых действиях против ВС РФ в качестве наемника.