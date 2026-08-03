В ДНР заочно осудили турецкого наемника, воевавшего на стороне ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Верховный суд ДНР заочно приговорил турецкого наемника к 13,5 годам заключения.
- Осужденный — гражданин Турции Йылмаз Эйюп Геркем, 2004 года рождения.
- Помимо тюремного срока, осужденному присудили конфискацию денежных средств, полученных преступным путем, на сумму более 2 миллионов рублей.
ДОНЕЦК, 3 авг - РИА Новости. Верховный суд ДНР заочно приговорил турецкого наемника, воевавшего на стороне киевского режима, к 13,5 годам заключения, сообщили в пресс-службе суда.
"Третьего августа 2026 года Верховный Суд Донецкой Народной Республики признал гражданина Турции Йылмаза Эйюпа Геркема виновным в совершении особо тяжкого преступления, предусмотренного частью 3 статьи 359 УК РФ, и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет и шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима", – говорится в сообщении.
Кроме срока осужденному присудили конфискацию денежных средств, которые он получил преступным путем, на сумму более 2 миллионов рублей.
Как уточнили в ведомстве, Йылмаз Эйюп Геркем, 2004 года рождения, с целью получения крупного материального вознаграждения прибыл на территорию Украины для участия в боевых действиях против ВС РФ в качестве наемника.