Пушилин заявил об ожесточенных боях в Николаевке в районе Славянской ТЭС

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“На славянско-краснолиманском направлении идут ожесточенные бои уже на окраине Николаевки, а это населенный пункт, где находится Славянская ТЭС. Противник превратил ее в мощный укрепрайон и место базирования вооружения”, - сказал Пушилин ИС "Вести".