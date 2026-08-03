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Пушилин заявил об ожесточенных боях в Николаевке в районе Славянской ТЭС - РИА Новости, 03.08.2026
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10:58 03.08.2026
Пушилин заявил об ожесточенных боях в Николаевке в районе Славянской ТЭС

Пушилин: ВСУ превратили Славянскую ТЭС в Николаевке в мощный укрепрайон

CC BY-SA 4.0 / Artemka / Славянская ТЭС
Славянская ТЭС - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
CC BY-SA 4.0 / Artemka /
Славянская ТЭС. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На окраине Николаевки в районе Славянской ТЭС в ДНР идут ожесточенные бои.
  • В Красном Лимане российские подразделения продолжают зачистку города от солдат ВСУ, украинские боевики перестали оказывать сопротивление.
ДОНЕЦК, 3 авг - РИА Новости. Ожесточенные бои идут на окраине Николаевки в районе Славянской ТЭС в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин.
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“На славянско-краснолиманском направлении идут ожесточенные бои уже на окраине Николаевки, а это населенный пункт, где находится Славянская ТЭС. Противник превратил ее в мощный укрепрайон и место базирования вооружения”, - сказал Пушилин ИС "Вести".

Он отметил, что в самом Красном Лимане украинские боевики перестали оказывать сопротивление. Российские подразделения продолжают зачистку города от прячущихся в подвалах солдат ВСУ.
Красный Лиман расположен в северной части ДНР. Это крупный логистический центр ВСУ. Его освобождение позволяет армии развить наступление на Славянск и Краматорск.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаКрасный ЛиманСлавянскДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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