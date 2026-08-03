Пушилин заявил об ожесточенных боях в Николаевке в районе Славянской ТЭС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На окраине Николаевки в районе Славянской ТЭС в ДНР идут ожесточенные бои.
- В Красном Лимане российские подразделения продолжают зачистку города от солдат ВСУ, украинские боевики перестали оказывать сопротивление.
ДОНЕЦК, 3 авг - РИА Новости. Ожесточенные бои идут на окраине Николаевки в районе Славянской ТЭС в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин.
Он отметил, что в самом Красном Лимане украинские боевики перестали оказывать сопротивление. Российские подразделения продолжают зачистку города от прячущихся в подвалах солдат ВСУ.
Красный Лиман расположен в северной части ДНР. Это крупный логистический центр ВСУ. Его освобождение позволяет армии развить наступление на Славянск и Краматорск.
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22 июня 2022, 17:18