Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ за сутки потеряли до 40 военных и 21 автомобиль в зоне действий группировки войск «Днепр».
- Группировка «Днепр» нанесла поражение формированиям механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Новоандреевки, Орехова и Малокатериновки Запорожской области.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 40 военных и 21 автомобиль в зоне действий группировки войск "Днепр", сообщило в понедельник Минобороны РФ.
"Уничтожено до 40 военнослужащих, 21 автомобиль, два орудия полевой артиллерии и пять станций радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что группировкой "Днепр" нанесено поражение формированиям механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоандреевка, Орехов и Малокатериновка Запорожской области.
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