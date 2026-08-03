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Ваня Дмитриенко раскрыл планы после установленного рекорда в "Лужниках" - РИА Новости, 03.08.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
00:58 03.08.2026 (обновлено: 02:45 03.08.2026)
Ваня Дмитриенко раскрыл планы после установленного рекорда в "Лужниках"

Ваня Дмитриенко рассказал, что планирует вновь собрать "Лужники"

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВаня Дмитриенко
Ваня Дмитриенко - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Ваня Дмитриенко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ваня Дмитриенко стал самым молодым артистом России, собравшим стадион «Лужники».
  • Его концерт посетило 70 тысяч человек, и этот результат зафиксирован в Книге рекордов России.
  • Артист планирует вновь собрать полный стадион «Лужники».
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Самый молодой артист России, собравший стадион "Лужники", Ваня Дмитриенко рассказал, что планирует вновь собрать самый большой стадион Москвы.
Дмитриенко дал свой первый стадионный концерт в московских "Лужниках" в воскресенье и установил новый рекорд как самый молодой артист России, собравший стадион. Результат зафиксирован в Книге рекордов России. На сольнике Дмитриенко собрались 70 тысяч человек.
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"Я думаю, что да, учитывая, что сегодня мы собрали их полностью. Надеюсь, что мы будем делать это вновь", - сказал артист журналистам, отвечая на вопрос о том, планирует ли он снова собрать полный стадион "Лужники".
В августе 2025 года Егор Крид дал большой сольный концерт в "Лужниках", который собрал 86 тысяч зрителей и сделал его самым молодым артистом, выступившим на этой площадке. Дмитриенко, в свою очередь, в марте этого года заявил, что намерен обновить этот рекорд.
Ваня Дмитриенко - российский певец и актер родом из Красноярска. Он получил известность благодаря мелодичным песням о любви и личных переживаниях. Знаковым стал трек "Венера-Юпитер", вышедший в 2020 году. Среди других популярных композиций артиста - "Стерва", совместная с народным артистом РФ Григорием Лепсом песня "Бейби", а также "Вишневый", "Шелк", "Цветаева" и "Силуэт" с Анной Пересильд.
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