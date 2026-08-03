Ваня Дмитриенко раскрыл планы после установленного рекорда в "Лужниках"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ваня Дмитриенко стал самым молодым артистом России, собравшим стадион «Лужники».
- Его концерт посетило 70 тысяч человек, и этот результат зафиксирован в Книге рекордов России.
- Артист планирует вновь собрать полный стадион «Лужники».
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Самый молодой артист России, собравший стадион "Лужники", Ваня Дмитриенко рассказал, что планирует вновь собрать самый большой стадион Москвы.
Дмитриенко дал свой первый стадионный концерт в московских "Лужниках" в воскресенье и установил новый рекорд как самый молодой артист России, собравший стадион. Результат зафиксирован в Книге рекордов России. На сольнике Дмитриенко собрались 70 тысяч человек.
"Я думаю, что да, учитывая, что сегодня мы собрали их полностью. Надеюсь, что мы будем делать это вновь", - сказал артист журналистам, отвечая на вопрос о том, планирует ли он снова собрать полный стадион "Лужники".
В августе 2025 года Егор Крид дал большой сольный концерт в "Лужниках", который собрал 86 тысяч зрителей и сделал его самым молодым артистом, выступившим на этой площадке. Дмитриенко, в свою очередь, в марте этого года заявил, что намерен обновить этот рекорд.
Ваня Дмитриенко - российский певец и актер родом из Красноярска. Он получил известность благодаря мелодичным песням о любви и личных переживаниях. Знаковым стал трек "Венера-Юпитер", вышедший в 2020 году. Среди других популярных композиций артиста - "Стерва", совместная с народным артистом РФ Григорием Лепсом песня "Бейби", а также "Вишневый", "Шелк", "Цветаева" и "Силуэт" с Анной Пересильд.