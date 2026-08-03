В Книгу рекордов России попал самый молодой артист, собравший "Лужники"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Рекорд Вани Дмитриенко как самого молодого артиста России, собравшего стадион «Лужники» с сольным концертом, официально зарегистрирован в Книге рекордов России.
- Ваня Дмитриенко установил рекорд в возрасте 20 лет, девяти месяцев и восьми дней.
- Ранее Егор Крид был самым молодым артистом, выступившим с сольным концертом на стадионе «Лужники».
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Рекорд Вани Дмитриенко как самого молодого артиста России, собравшего стадион "Лужники" с сольным концертом, официально зарегистрирован в Книге рекордов России, сообщил главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко.
"Среди всех рекордов, которые можно было из сегодняшнего мероприятия получить, выбрали самый наикрутейший, самый интересный. Он звучит так: самый молодой артист, выступивший на большой спортивной арене Олимпийского комплекса "Лужники" с сольным концертом. Рекорд России с результатом 20 лет, девять месяцев и восемь дней, рекордсмен - Ваня Дмитриенко", - сказал он после концерта, вручая награду артисту.
В августе 2025 года Егор Крид дал большой сольный концерт в "Лужниках", который собрал 86 тысяч зрителей и сделал его самым молодым артистом, выступившим на этой площадке в таком формате. Дмитриенко в марте этого года заявил, что намерен обновить этот рекорд. Концерт в "Лужниках" стал для него первым сольным выступлением на стадионе.
Ваня Дмитриенко - российский певец и актер родом из Красноярска. Он получил известность благодаря мелодичным песням о любви и личных переживаниях. Знаковым стал трек "Венера-Юпитер", вышедший в 2020 году. Среди других популярных композиций артиста - "Стерва", совместная с народным артистом РФ Григорием Лепсом песня "Бейби", а также "Вишневый", "Шелк", "Цветаева" и "Силуэт" с Анной Пересильд.