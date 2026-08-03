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В Самарской области у матери изъяли детей, живших в антисанитарных условиях - РИА Новости, 03.08.2026
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09:49 03.08.2026 (обновлено: 10:40 03.08.2026)
В Самарской области у матери изъяли детей, живших в антисанитарных условиях

В Самарской области изъяли 5 детей у ведущей асоциальный образ жизни матери

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкМашина прокуратуры
Машина прокуратуры - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Чапаевске в Самарской области органы профилактики изъяли пятерых детей у матери.
  • Мать ведет асоциальный образ жизни и не исполняет обязанности по воспитанию детей.
  • Дети помещены в специализированные социальные учреждения.
САРАТОВ, 3 авг - РИА Новости. Органы профилактики в Чапаевске Самарской области изъяли пятерых детей у матери, которая ведет асоциальный образ жизни и не исполняет обязанности по их воспитанию, сообщает региональная прокуратура.
Ранее в местных группах в соцсетях появилась информация о семье, где воспитываются пять детей. Пользователи писали, что старший 11-летний ребенок живет без присмотра, одна из младших девочек накануне находилась без одежды на лестнице, при этом ее мать была якобы в тяжелом алкогольном опьянении. Кроме того, в квартире полная антисанитария, насекомые и грязь.
«
"Мать пятерых детей ведет асоциальный образ жизни и не исполняет должным образом обязанность по их воспитанию. В настоящий момент несовершеннолетние изъяты из семьи органами профилактики и помещены в специализированные социальные учреждения", - сообщает областная прокуратура в канале на платформе "Макс".
Второго августа СК РФ сообщал о возбуждении уголовного дело о неисполнении обязанностей по воспитанию детей после обнаружения несовершеннолетних, проживавших в антисанитарных условиях в одной из квартир Чапаевска.
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ПроисшествияЧапаевскСамарская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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