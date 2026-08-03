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Внук де Голля рассказал, зачем его дед ездил в СССР - РИА Новости, 03.08.2026
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02:11 03.08.2026 (обновлено: 02:56 03.08.2026)
Внук де Голля рассказал, зачем его дед ездил в СССР

Внук де Голля Пьер рассказал о визите деда в СССР в 1966 году

© РИА Новости / Алексей Смагин | Перейти в медиабанкПьер де Голль
Пьер де Голль - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Алексей Смагин
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Пьер де Голль. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Франции Шарль де Голль посетил СССР летом 1966 года, чтобы подтвердить партнерство Парижа и Москвы.
  • Визит Шарля де Голля в Советский Союз был семейным путешествием, его сопровождали супруга и сын.
  • Во время визита Шарлю де Голлю позволили посетить Байконур и наблюдать за запуском спутника и баллистической ракеты.
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Президент Франции Шарль де Голль посетил СССР летом 1966 года, чтобы подтвердить партнерство Парижа и Москвы, рассказал РИА Новости его внук и заместитель председателя жюри премии мира имени Льва Толстого Пьер де Голль.
Он напомнил, что его предок в годы своего президентства стремился обеспечить суверенитет своей страны. В частности, в 1965 году политик заявил о планах вывести страну из объединенного командования НАТО.
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"Логичное продолжение этой стратегии — подтвердить партнерство с Россией, следуя курсу на независимость и суверенитет Франции с правом на свободный выбор партнеров. <...> Так что поездка 1966 года стала кульминацией стратегического партнерства с Россией", — сказал Пьер де Голль.
Он добавил, что визит президента Франции в Советский Союз был и семейным путешествием. Лидера страны тогда сопровождали его супруга Ивонна и сын Филипп, отец собеседника агентства.
«

"Дружба (двух государств. — Прим. ред.) достигла того уровня, что де Голлю позволили поехать куда угодно. В частности, он был на Байконуре, где наблюдал за запуском спутника и баллистической ракеты", — сказал внук французского лидера.

По его мнению, это стало еще одним доказательством хороших отношений и доверия между Парижем и Москвой.
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