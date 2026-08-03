Внук де Голля рассказал, зачем его дед ездил в СССР

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент Франции Шарль де Голль посетил СССР летом 1966 года, чтобы подтвердить партнерство Парижа и Москвы.

Визит Шарля де Голля в Советский Союз был семейным путешествием, его сопровождали супруга и сын.

Во время визита Шарлю де Голлю позволили посетить Байконур и наблюдать за запуском спутника и баллистической ракеты.

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Президент Франции Шарль де Голль посетил СССР летом 1966 года, чтобы подтвердить партнерство Парижа и Москвы, рассказал РИА Новости его внук и заместитель председателя жюри премии мира имени Льва Толстого Пьер де Голль.

Он напомнил, что его предок в годы своего президентства стремился обеспечить суверенитет своей страны. В частности, в 1965 году политик заявил о планах вывести страну из объединенного командования НАТО.

"Логичное продолжение этой стратегии — подтвердить партнерство с Россией, следуя курсу на независимость и суверенитет Франции с правом на свободный выбор партнеров. <...> Так что поездка 1966 года стала кульминацией стратегического партнерства с Россией", — сказал Пьер де Голль.

Он добавил, что визит президента Франции в Советский Союз был и семейным путешествием. Лидера страны тогда сопровождали его супруга Ивонна и сын Филипп, отец собеседника агентства.

« "Дружба (двух государств. — Прим. ред.) достигла того уровня, что де Голлю позволили поехать куда угодно. В частности, он был на Байконуре, где наблюдал за запуском спутника и баллистической ракеты", — сказал внук французского лидера.