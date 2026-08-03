В Тольятти проходят соревнования между командами ГИМС МЧС России

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Всероссийский чемпионат по водно-моторным соревнованиям среди команд государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России стартовал в городе Тольятти Самарской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Событие проходит в регионе впервые. В соревнованиях участвуют восемь команд из разных федеральных округов.

Старт состязаниям на воде дали губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и заместитель министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий – главный государственный инспектор Российской Федерации по пожарному надзору Анатолий Супруновский.

Глава региона отметил, что принимать чемпионат для Самарской области – это большая честь. Он поблагодарил главу МЧС России Александра Куренкова за принятое решение, а также за постоянное внимание ко всем субъектам страны в текущих условиях.

"Самарская область испокон веков – регион, где вода имеет особое значение. Очень гордимся тем, что самые красивые природные ландшафты, которые были созданы природой, позволяют всем нашим жителям и всей страны приезжать сюда на место силы для отдыха. Самара занимает одно из лидирующих мест по количеству маломерных судов на душу населения. Это большая ответственность. Поэтому то, что именно у нас проводятся всероссийские соревнования, отрабатываются ключевые элементы безопасности на воде, – это для нас подспорье и возможность учиться у лучших", – цитирует Федорищева пресс-служба регправительства.

В течение пяти дней участники будут демонстрировать теоретическую подготовку, знание законов, умение оказывать первую помощь, навыки управления маломерными судами, маневрирования на мотолодках и гидроциклах, а также работу в команде. Инспекторы ГИМС покажут свои умения как в личных, так и в командных состязаниях.

Инспекторам ГИМС региона вручили сертификаты и ключи от катеров и аэролодок для патрулирования акватории Волги и других рек Самарской области. Как отметил Федорищев, новая техника станет большим подспорьем для дальнейшего совершенствования навыков и создания дополнительных условий по обеспечению безопасности на воде.

После торжественного открытия чемпионата Супруновский и Федорищев обсудили вопросы сотрудничества по обеспечению безопасности жителей региона и предотвращению чрезвычайных ситуаций. Отдельно глава региона доложил заместителю министра о ликвидации последствий ЧП, которые на территории Самарской области возникали за последние месяцы.