Осужденный Чекалин хочет посетить в СИЗО храм

Краткий пересказ от РИА ИИ Бывший супруг блогера Валерии Чекалиной Артем содержится в четырехместной камере в московском следственном изоляторе «Бутырка».

Артем Чекалин выразил желание посетить храм, находящийся на территории следственного изолятора.

Правозащитники обратились к администрации учреждения с просьбой организовать посещение храма для Чекалина.

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Бывший супруг блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) Артем, осужденный за вывод более 250 миллионов рублей в ОАЭ, хочет посетить в СИЗО храм, рассказал РИА Новости председатель ОНК Москвы Илья Высотский.

По его словам, блогер содержится в четырехместной камере в московском следственном изоляторе "Бутырка", у него два сокамерника. Правозащитник добавил, что у Чекалина в камере есть все необходимое, в том числе телевизор и холодильник.

"Жалоб на условия содержания у него нет. В беседе с правозащитниками Артем Чекалин заявил, что хочет посетить храм", - сказал он.

Высотский добавил, что на территории следственного изолятора храм есть, поэтому правозащитники обратились к администрации учреждения с просьбой организовать для блогера его посещение.

Глава московской комиссии также рассказал, что Чекалин в СИЗО читает различную литературу и занимается спортом.

Гагаринский суд Москвы 13 апреля назначил экс-супругу блогера Лерчек семь лет колонии со штрафом более 194 миллионов рублей за вывод более 250 миллионов рублей в ОАЭ на счета нерезидентов. Защита Чекалина ранее сообщала РИА Новости, что обжаловала приговор.