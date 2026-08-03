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Роскачество завершает исследование бургеров в крупнейших сетях фастфуда - РИА Новости, 03.08.2026
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09:25 03.08.2026
Роскачество завершает исследование бургеров в крупнейших сетях фастфуда

Роскачество завершает исследование бургеров в крупнейших сетях быстрого питания

© Shutterstock/FOTODOM / namakiДевушка ест бургер
Девушка ест бургер - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© Shutterstock/FOTODOM / namaki
Девушка ест бургер. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Роскачество завершает исследование бургеров в крупнейших сетях быстрого питания.
  • Эксперты выявили нарушения, связанные с гигиеной, в том числе в популярных крупных сетях.
  • Результаты исследования будут опубликованы в ближайшие недели и направлены в контрольно-надзорные органы.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Роскачество завершает исследование бургеров в крупнейших сетях быстрого питания и опубликует результаты в ближайшие недели, сообщили РИА Новости в организации.
"Исследование бургеров, представленных в крупнейших сетях быстрого питания и ресторанах, находится на завершающем этапе. Эксперты оценивают прежде всего безопасность продукции, а также ее вкусовые качества и соответствие заявленному составу. Результаты исследования будут опубликованы в ближайшие недели", - говорится в сообщении.
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Эксперты проверяют продукцию "Вкусно и точка", Burger King, Black Star Burger, "Farш", "Мираторга", "The Бык", Burger Heroes, "Frank by Баста" и других участников рынка.
"Уже сейчас можно сказать, что далеко не все точки общественного питания отвечают обязательным требованиям безопасности. В ходе лабораторных испытаний были выявлены нарушения, связанные с гигиеной, в том числе и в популярных крупных сетях. Однако есть и те, где к качеству готового продукта не возникло никаких вопросов", - отметили эксперты.
Сейчас организация сводит общие результаты исследования. Параллельно информация о результатах исследования направляется в контрольно-надзорные органы для принятия оперативных мер реагирования.
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