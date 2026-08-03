Роскачество завершает исследование бургеров в крупнейших сетях фастфуда

"Исследование бургеров, представленных в крупнейших сетях быстрого питания и ресторанах, находится на завершающем этапе. Эксперты оценивают прежде всего безопасность продукции, а также ее вкусовые качества и соответствие заявленному составу. Результаты исследования будут опубликованы в ближайшие недели", - говорится в сообщении.

"Уже сейчас можно сказать, что далеко не все точки общественного питания отвечают обязательным требованиям безопасности. В ходе лабораторных испытаний были выявлены нарушения, связанные с гигиеной, в том числе и в популярных крупных сетях. Однако есть и те, где к качеству готового продукта не возникло никаких вопросов", - отметили эксперты.