Краткий пересказ от РИА ИИ
- Немецкий бундесвер развернул спецподразделение радиоэлектронной борьбы вблизи белорусской границы в Литве.
- Позиции и мобильные комплексы сил РЭБ осуществляют круглосуточный перехват данных и мониторинг частот.
- Собранные сведения направляются в единый координационный центр НАТО.
БЕРЛИН, 3 авг - РИА Новости. Немецкий бундесвер развернул спецподразделение радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в непосредственной близости от белорусской границы в Литве, сообщает телеканал Euronews.
"В Литве немецкие солдаты ведут наблюдение за электромагнитным пространством. Они перехватывают сигналы… радио- и радиолокационных систем", - говорится в публикации.
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По данным телеканала, замаскированные позиции и мобильные комплексы немецких сил РЭБ (в терминологии бундесвера — EloKа) находятся вдоль государственной границы Белоруссии. Командование немецкой армии характеризует этот район как "стеклянное поле боя", где осуществляется круглосуточный перехват данных, мониторинг частот, а также дешифровка сигналов радиолокационных и связных систем.
Помимо замаскированных позиций на базе грузовых автомобилей, немецкое командование также задействует пешие группы спецназа РЭБ. Военные переносят на себе 30-килограммовые ранцевые комплексы, позволяющие оперативно разворачивать автономные закрытые сети связи в зонах, где полностью отсутствует или разрушена коммуникационная инфраструктура.
По признанию немецких офицеров, собранные у границ Белоруссии сведения направляются в единый координационный центр НАТО.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что НАТО, наращивая свои военные бюджеты, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений. Он также указывал, что для этого используются лживые заявления о якобы угрозе со стороны России, с помощью которых западные элиты выколачивают деньги из налогоплательщиков и объясняют свои ошибки в экономике.