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Бундесвер развернул спецподразделение РЭБ у белорусской границы, пишут СМИ - РИА Новости, 03.08.2026
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18:47 03.08.2026
Бундесвер развернул спецподразделение РЭБ у белорусской границы, пишут СМИ

Euronews: бундесвер развернул спецподразделение РЭБ у белорусской границы

© AP Photo / Henry NichollsСолдаты бундесвера
Солдаты бундесвера - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© AP Photo / Henry Nicholls
Солдаты бундесвера. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Немецкий бундесвер развернул спецподразделение радиоэлектронной борьбы вблизи белорусской границы в Литве.
  • Позиции и мобильные комплексы сил РЭБ осуществляют круглосуточный перехват данных и мониторинг частот.
  • Собранные сведения направляются в единый координационный центр НАТО.
БЕРЛИН, 3 авг - РИА Новости. Немецкий бундесвер развернул спецподразделение радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в непосредственной близости от белорусской границы в Литве, сообщает телеканал Euronews.
Литве немецкие солдаты ведут наблюдение за электромагнитным пространством. Они перехватывают сигналы… радио- и радиолокационных систем", - говорится в публикации.
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По данным телеканала, замаскированные позиции и мобильные комплексы немецких сил РЭБ (в терминологии бундесвера — EloKа) находятся вдоль государственной границы Белоруссии. Командование немецкой армии характеризует этот район как "стеклянное поле боя", где осуществляется круглосуточный перехват данных, мониторинг частот, а также дешифровка сигналов радиолокационных и связных систем.
Помимо замаскированных позиций на базе грузовых автомобилей, немецкое командование также задействует пешие группы спецназа РЭБ. Военные переносят на себе 30-килограммовые ранцевые комплексы, позволяющие оперативно разворачивать автономные закрытые сети связи в зонах, где полностью отсутствует или разрушена коммуникационная инфраструктура.
По признанию немецких офицеров, собранные у границ Белоруссии сведения направляются в единый координационный центр НАТО.
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