Помимо замаскированных позиций на базе грузовых автомобилей, немецкое командование также задействует пешие группы спецназа РЭБ. Военные переносят на себе 30-килограммовые ранцевые комплексы, позволяющие оперативно разворачивать автономные закрытые сети связи в зонах, где полностью отсутствует или разрушена коммуникационная инфраструктура.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что НАТО, наращивая свои военные бюджеты, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений. Он также указывал, что для этого используются лживые заявления о якобы угрозе со стороны России, с помощью которых западные элиты выколачивают деньги из налогоплательщиков и объясняют свои ошибки в экономике.