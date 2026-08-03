Восемь человек пострадали от атак ВСУ на три района Брянской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Восемь человек ранены при атаках ВСУ на три района Брянской области.
- Пострадавшим оперативно оказана медицинская помощь.
БРЯНСК, 3 авг – РИА Новости. Восемь человек ранены при атаках ВСУ на три района Брянской области, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.
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"В результате атак вражеских беспилотников в Климовском районе осколочные ранения получили три местных жителя, двое мужчин ранены в Навлинском районе, в Трубчевском районе ранения получили двое мужчин и женщина", - написал врио губернатора в своем канале на платформе "Макс".
Ковальчук добавил, что пострадавшим была оперативно оказана медицинская помощь.