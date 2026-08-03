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Восемь человек пострадали от атак ВСУ на три района Брянской области - РИА Новости, 03.08.2026
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10:10 03.08.2026 (обновлено: 10:14 03.08.2026)
Восемь человек пострадали от атак ВСУ на три района Брянской области

Ковальчук: 8 человек ранены из-за атак ВСУ на три района Брянской области

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Восемь человек ранены при атаках ВСУ на три района Брянской области.
  • Пострадавшим оперативно оказана медицинская помощь.
БРЯНСК, 3 авг – РИА Новости. Восемь человек ранены при атаках ВСУ на три района Брянской области, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.
«
"В результате атак вражеских беспилотников в Климовском районе осколочные ранения получили три местных жителя, двое мужчин ранены в Навлинском районе, в Трубчевском районе ранения получили двое мужчин и женщина", - написал врио губернатора в своем канале на платформе "Макс".
Ковальчук добавил, что пострадавшим была оперативно оказана медицинская помощь.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныПроисшествияБрянская областьКлимовский районЕгор КовальчукНавлинский район
 
 
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