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Британские водители воруют топливо на 260 тысяч долларов в день - РИА Новости, 03.08.2026
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15:05 03.08.2026
Британские водители воруют топливо на 260 тысяч долларов в день

Independent: британские водители воруют топливо на $260 тыс в день

© РИА Новости / Алексей Сазонов | Перейти в медиабанкЗаправка автомобиля на автозаправочной станции
Заправка автомобиля на автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Алексей Сазонов
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Заправка автомобиля на автозаправочной станции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Водители в Великобритании ежедневно воруют на автозаправках топливо на сумму около 260 тысяч долларов.
  • За пять месяцев количество инцидентов с неоплаченным топливом выросло на 20%, причем основную долю составили впервые совершившие такие преступления водители.
ЛОНДОН, 3 авг – РИА Новости. Водители в Великобритании ежедневно воруют на автозаправках топливо на сумму около 260 тысяч долларов на фоне роста цен из-за конфликта вокруг Ирана, сообщила газета Independent со ссылкой на отчет компании Forecourt Eye, занимающейся взысканием задолженностей за топливо.
"Из-за продолжающегося конфликта цены на заправках резко выросли, вследствие чего стоимость похищаемого топлива за тот же период увеличилась на 48% и составила в среднем 194 тысячи фунтов стерлингов (260 тысяч долларов - ред.) в день", – говорится в сообщении.
За пять месяцев количество инцидентов с неоплаченным топливом выросло на 20%, причем основную долю составили впервые совершившие такие преступления водители, пишет газета.​​
Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что соглашение с Ираном о прекращении огня, достигнутое в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ). В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.
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