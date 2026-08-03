Британские водители воруют топливо на 260 тысяч долларов в день

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Водители в Великобритании ежедневно воруют на автозаправках топливо на сумму около 260 тысяч долларов.
- За пять месяцев количество инцидентов с неоплаченным топливом выросло на 20%, причем основную долю составили впервые совершившие такие преступления водители.
ЛОНДОН, 3 авг – РИА Новости. Водители в Великобритании ежедневно воруют на автозаправках топливо на сумму около 260 тысяч долларов на фоне роста цен из-за конфликта вокруг Ирана, сообщила газета Independent со ссылкой на отчет компании Forecourt Eye, занимающейся взысканием задолженностей за топливо.
"Из-за продолжающегося конфликта цены на заправках резко выросли, вследствие чего стоимость похищаемого топлива за тот же период увеличилась на 48% и составила в среднем 194 тысячи фунтов стерлингов (260 тысяч долларов - ред.) в день", – говорится в сообщении.
За пять месяцев количество инцидентов с неоплаченным топливом выросло на 20%, причем основную долю составили впервые совершившие такие преступления водители, пишет газета.
Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что соглашение с Ираном о прекращении огня, достигнутое в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ). В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.