Британские водители воруют топливо на 260 тысяч долларов в день

Краткий пересказ от РИА ИИ Водители в Великобритании ежедневно воруют на автозаправках топливо на сумму около 260 тысяч долларов.

За пять месяцев количество инцидентов с неоплаченным топливом выросло на 20%, причем основную долю составили впервые совершившие такие преступления водители.

ЛОНДОН, 3 авг – РИА Новости. Водители в Великобритании ежедневно воруют на автозаправках топливо на сумму около 260 тысяч долларов на фоне роста цен из-за конфликта вокруг Ирана, сообщила газета Водители в Великобритании ежедневно воруют на автозаправках топливо на сумму около 260 тысяч долларов на фоне роста цен из-за конфликта вокруг Ирана, сообщила газета Independent со ссылкой на отчет компании Forecourt Eye, занимающейся взысканием задолженностей за топливо.

"Из-за продолжающегося конфликта цены на заправках резко выросли, вследствие чего стоимость похищаемого топлива за тот же период увеличилась на 48% и составила в среднем 194 тысячи фунтов стерлингов (260 тысяч долларов - ред.) в день", – говорится в сообщении.

За пять месяцев количество инцидентов с неоплаченным топливом выросло на 20%, причем основную долю составили впервые совершившие такие преступления водители, пишет газета.​​

Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что соглашение с Ираном о прекращении огня, достигнутое в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.