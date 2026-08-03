В Британии пятерых женщин признали жертвами торговли людьми, пишут СМИ

После смерти Аль-Файеда в 2023 году более 400 женщин обратились с жалобами в британскую полицию, обвиняя миллиардера в сексуальном насилии. В 2024 году полиция отметила, что число обвинений возросло после трансляции документального фильма, в котором пять женщин заявили, что подверглись насилию со стороны миллиардера, которому, по словам адвокатов, помогали люди, работавшие на него.