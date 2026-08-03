В Британии пятерых женщин признали жертвами торговли людьми, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министерство внутренних дел Великобритании признало пятерых женщин, пострадавших от сексуального насилия со стороны египетского миллиардера Мохаммеда Аль-Файеда, жертвами торговли людьми.
- После смерти Аль-Файеда в 2023 году более 400 женщин обратились с жалобами в британскую полицию, обвиняя миллиардера в сексуальном насилии.
- Число обвинений возросло после трансляции документального фильма, в котором пять женщин заявили, что подверглись насилию со стороны миллиардера.
ЛОНДОН, 3 авг - РИА Новости. Министерство внутренних дел Великобритании признало пятерых женщин, пострадавших от сексуального насилия со стороны египетского миллиардера Мохаммеда Аль-Файеда, жертвами торговли людьми, сообщила газета Guardian.
После смерти Аль-Файеда в 2023 году более 400 женщин обратились с жалобами в британскую полицию, обвиняя миллиардера в сексуальном насилии. В 2024 году полиция отметила, что число обвинений возросло после трансляции документального фильма, в котором пять женщин заявили, что подверглись насилию со стороны миллиардера, которому, по словам адвокатов, помогали люди, работавшие на него.
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"По меньшей мере пять жертв бывшего владельца универмага Harrods Мохамеда Аль-Файеда были признаны министерством внутренних дел жертвами торговли людьми", - пишет газета.
Как говорится в статье, ранее группа женщин, переживших насилие со стороны покойного бизнесмена, призвала полицию сделать торговлю людьми "главным направлением расследования", утверждая, что Аль-Файед не смог бы совершить свои преступления без помощи сообщников. Все пять случаев охватывают временной период с 1990-х годов до начала 2010-х годов.
Египетский миллиардер Мохаммед Аль-Файед, чей старший сын Доди встречался с принцессой Дианой, переехал в Лондон в 1960-х годах. Аль-Файед был наиболее известен как бывший владелец универмага Harrods и футбольного клуба "Фулхэм".