Число пострадавших при атаке БПЛА на Геленджик выросло до 40

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Число пострадавших при атаке БПЛА на Геленджик достигло около 40 человек.
- 17 пострадавших были доставлены в медицинские учреждения Геленджика, Туапсинского округа и Горячего Ключа.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Число пострадавших при атаке БПЛА на Геленджик достигло около 40 человек, 17 из них доставлены в медучреждения, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
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"На данный момент число пострадавших достигло около 40 человек, 17 из них доставили в медицинские учреждения Геленджика, Туапсинского округа и Горячего Ключа. Им оказывают всю необходимую помощь", - написал он на платформе "Макс".
Кондратьев подчеркнул, что всем пострадавшим и семьям погибших будет оказана необходимая поддержка и помощь.
"Случившееся сегодня – целенаправленный удар киевского режима по мирному населению, которое не имеет никакого отношения к военной инфраструктуре. Циничный и бесчеловечный террористический акт по отношению к детям не может иметь оправдания", - отметил он.