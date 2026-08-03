Число пострадавших при атаке БПЛА на Геленджик выросло до 40

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Число пострадавших при атаке БПЛА на Геленджик достигло около 40 человек, 17 из них доставлены в медучреждения, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Случившееся сегодня – целенаправленный удар киевского режима по мирному населению, которое не имеет никакого отношения к военной инфраструктуре. Циничный и бесчеловечный террористический акт по отношению к детям не может иметь оправдания", - отметил он.