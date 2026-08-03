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Среди погибших из-за атаки БПЛА на Геленджик есть ребенок - РИА Новости, 03.08.2026
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13:18 03.08.2026 (обновлено: 13:21 03.08.2026)
Среди погибших из-за атаки БПЛА на Геленджик есть ребенок

Среди погибших от атаки БПЛА на Геленджик есть ребенок

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер Тамбовской областной станции скорой медицинской помощи и медицины катастроф в реанимобиле
Фельдшер Тамбовской областной станции скорой медицинской помощи и медицины катастроф в реанимобиле - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате атаки БПЛА на Геленджик три человека погибли, 13 пострадали.
  • Среди погибших — один ребенок, среди пострадавших — двое детей.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Среди погибших в результате атаки БПЛА на Геленджик есть ребенок, сообщает оперштаб Кубани.
Утром в понедельник губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщал, что в результате падения обломков БПЛА в селе Архипо-Осиповка в Геленджике три человека погибли, 13 пострадали.
«
"В числе четырех погибших – один ребенок. Среди 10 пострадавших – двое детей. Двух взрослых и одного ребенка доставили в больницу. Остальным пострадавших оказывают помощь на месте без госпитализации", - говорится в сообщении оперштаба на платформе "Макс".
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