Среди погибших из-за атаки БПЛА на Геленджик есть ребенок

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате атаки БПЛА на Геленджик три человека погибли, 13 пострадали.
- Среди погибших — один ребенок, среди пострадавших — двое детей.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Среди погибших в результате атаки БПЛА на Геленджик есть ребенок, сообщает оперштаб Кубани.
Утром в понедельник губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщал, что в результате падения обломков БПЛА в селе Архипо-Осиповка в Геленджике три человека погибли, 13 пострадали.
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"В числе четырех погибших – один ребенок. Среди 10 пострадавших – двое детей. Двух взрослых и одного ребенка доставили в больницу. Остальным пострадавших оказывают помощь на месте без госпитализации", - говорится в сообщении оперштаба на платформе "Макс".