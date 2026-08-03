Над Брянской областью за сутки уничтожили более 120 вражеских БПЛА

БРЯНСК, 3 авг – РИА Новости. Более 120 БПЛА уничтожено за сутки над Брянской областью, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

Врио губернатора уточнил, что БПЛА уничтожались подразделениями ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск" и брянского линейного отдела МВД России на транспорте, а также спецподразделениями Росгвардии по региону.