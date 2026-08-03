Над Брянской областью за сутки уничтожили более 120 вражеских БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Более 120 БПЛА уничтожили за сутки над Брянской областью.
- БПЛА уничтожались подразделениями ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск" и брянского линейного отдела МВД России на транспорте, а также спецподразделениями Росгвардии по региону.
БРЯНСК, 3 авг – РИА Новости. Более 120 БПЛА уничтожено за сутки над Брянской областью, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.
"За прошедшие сутки над территорией Брянской области… уничтожено 124 вражеских БПЛА самолетного типа", - написал Ковальчук на платформе "Макс".
Врио губернатора уточнил, что БПЛА уничтожались подразделениями ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск" и брянского линейного отдела МВД России на транспорте, а также спецподразделениями Росгвардии по региону.
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