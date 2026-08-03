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Парагвайцы и россияне провели День борща в Асунсьоне - РИА Новости, 03.08.2026
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02:02 03.08.2026
Парагвайцы и россияне провели День борща в Асунсьоне

Парагвайцы и россияне провели День борща, приготовив 120 литров блюда

© iStock.com / lenazapБорщ
Борщ - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© iStock.com / lenazap
Борщ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Парагвайцы и россияне провели День борща в Асунсьоне, приготовив 100–120 литров блюда.
  • Шеф-повар Рауль, парагваец, готовил борщ на свой манер, добавляя секретные ингредиенты, включая копчености.
  • В порту Асунсьона собрались россияне, парагвайцы и аргентинцы, чтобы приобщиться к русской культуре и поучаствовать в различных мероприятиях.
АСУНСЬОН (Парагвай), 3 авг - РИА Новости. Парагвайцы и россияне провели День борща, приготовив 120 литров блюда в Асунсьоне, передает корреспондент РИА Новости.
Борщ готовили в огромном котле на дровах. Подготовку начали накануне: предстояло нарезать огромное количество овощей.
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"Думаю, у нас получилось 100-120 литров. Мы купили десять килограммов говядины, 14 килограммов свинины, зелень, картошку, капусту. У нас дружное сообщество", - с улыбкой сказал Рауль, шеф-повар, ответственный за приготовление "красного супа", как называют борщ в Латинской Америке.
Рауль - парагваец, он бывал в России и на Украине, но его борщ сделан на свой манер, он особенный, утверждает сам повар.
"Я добавляю в него секретные ингредиенты, не буду вам открывать все, но, например, я готовлю его с копченостями, которые есть тут, в Парагвае", - сказал Рауль.
В порту Асунсьона собрались россияне, парагвайцы и даже аргентинцы, приехавшие из соседней страны, чтобы приобщиться к русской культуре.
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"Мне безумно понравился борщ, никогда не думала, что из свеклы делают супы, это очень вкусно, обязательно постараюсь приготовить его дома", - рассказала РИА Новости жительница Буэнос-Айреса Исабель.
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