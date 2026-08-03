Парагвайцы и россияне провели День борща в Асунсьоне

Краткий пересказ от РИА ИИ Парагвайцы и россияне провели День борща в Асунсьоне, приготовив 100–120 литров блюда.

Шеф-повар Рауль, парагваец, готовил борщ на свой манер, добавляя секретные ингредиенты, включая копчености.

В порту Асунсьона собрались россияне, парагвайцы и аргентинцы, чтобы приобщиться к русской культуре и поучаствовать в различных мероприятиях.

АСУНСЬОН (Парагвай), 3 авг - РИА Новости. Парагвайцы и россияне провели День борща, приготовив 120 литров блюда в Асунсьоне, передает корреспондент РИА Новости.

Борщ готовили в огромном котле на дровах. Подготовку начали накануне: предстояло нарезать огромное количество овощей.

"Думаю, у нас получилось 100-120 литров. Мы купили десять килограммов говядины, 14 килограммов свинины, зелень, картошку, капусту. У нас дружное сообщество", - с улыбкой сказал Рауль, шеф-повар, ответственный за приготовление "красного супа", как называют борщ в Латинской Америке

Рауль - парагваец, он бывал в России и на Украине, но его борщ сделан на свой манер, он особенный, утверждает сам повар.

"Я добавляю в него секретные ингредиенты, не буду вам открывать все, но, например, я готовлю его с копченостями, которые есть тут, в Парагвае", - сказал Рауль.

В порту Асунсьона собрались россияне, парагвайцы и даже аргентинцы, приехавшие из соседней страны, чтобы приобщиться к русской культуре.

Соотечественники провели различные розыгрыши, турнир по шахматам.