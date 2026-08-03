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Ростовский Минздрав проверил ЦГБ в Азове, где ребенка могли заразить ВИЧ - РИА Новости, 03.08.2026
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13:17 03.08.2026
Ростовский Минздрав проверил ЦГБ в Азове, где ребенка могли заразить ВИЧ

Ростовский Минздрав проверил ЦГБ в Азове, где школьницу могли заразить ВИЧ

© РИА Новости / Кирилл Шипицин | Перейти в медиабанкКоридор в больнице
Коридор в больнице - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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Коридор в больнице. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министерство здравоохранения Ростовской области провело внеплановую проверку в Центральной городской больнице Азова после сообщений о возможном заражении ребенка ВИЧ и гепатитом С.
  • По данному случаю правоохранительные органы проводят следственные мероприятия.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 авг - РИА Новости. Министерство здравоохранения Ростовской области провело внеплановую проверку в Центральной городской больнице Азова, где по данным СМИ, ребенок мог заразиться ВИЧ и гепатитом С, сообщили РИА Новости в ведомстве.
Ранее ряд СМИ утверждали, что школьницу заразили ВИЧ и гепатитом С в горбольнице Азова при лечении от кишечной инфекции.
«
"В апреле текущего года министерством здравоохранения Ростовской области была проведена внеплановая выездная проверка ЦГБ (Центральной городской больницы - ред.) города Азова по случаю оказания медицинской помощи ребенку", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в настоящее время по этому случаю правоохранительные органы проводят следственные мероприятия.
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