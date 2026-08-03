Ростовский Минздрав проверил ЦГБ в Азове, где ребенка могли заразить ВИЧ

Краткий пересказ от РИА ИИ Министерство здравоохранения Ростовской области провело внеплановую проверку в Центральной городской больнице Азова после сообщений о возможном заражении ребенка ВИЧ и гепатитом С.

По данному случаю правоохранительные органы проводят следственные мероприятия.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 авг - РИА Новости. Министерство здравоохранения Ростовской области провело внеплановую проверку в Центральной городской больнице Азова, где по данным СМИ, ребенок мог заразиться ВИЧ и гепатитом С, сообщили РИА Новости в ведомстве.

Ранее ряд СМИ утверждали, что школьницу заразили ВИЧ и гепатитом С в горбольнице Азова при лечении от кишечной инфекции.

« "В апреле текущего года министерством здравоохранения Ростовской области была проведена внеплановая выездная проверка ЦГБ (Центральной городской больницы - ред.) города Азова по случаю оказания медицинской помощи ребенку", - сказал собеседник агентства.