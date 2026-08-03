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Боец ВС России выжил в запорожском Любицком, кинув в дрон ВСУ автомат - РИА Новости, 03.08.2026
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08:14 03.08.2026
Боец ВС России выжил в запорожском Любицком, кинув в дрон ВСУ автомат

Боец "Востока" спасся при атаке дрона ВСУ в Любицком, кинув в него автомат

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минобороны России сообщало об освобождении населенного пункта Любицкое в Запорожской области силами группировки войск "Восток".
  • Военнослужащий группировки войск "Восток" с позывным Беркут избежал гибели при атаке украинского FPV-дрона, бросив в его сторону автомат.
ДОНЕЦК, 3 авг - РИА Новости. Военнослужащий группировки войск "Восток" с позывным Беркут во время штурма населенного пункта Любицкое в Запорожской области сумел избежать гибели при атаке украинского FPV-дрона, бросив в его сторону автомат, рассказал РИА Новости стрелок с позывным Чижик.
По словам собеседника агентства, атака украинского дрона произошла во время продвижения штурмовой группы через лесополосу к открытому участку местности.
«
"Он успел кинуть автомат, дрон взорвался примерно в полутора-двух метрах от него. Беркут получил ранение, но оно оказалось нетяжелым и он остался жив", - рассказал РИА Новости боец.
Минобороны России 1 августа сообщало об освобождении населенного пункта Любицкое в Запорожской области силами группировки войск "Восток".
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