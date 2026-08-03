Боец ВС России выжил в запорожском Любицком, кинув в дрон ВСУ автомат

ДОНЕЦК, 3 авг - РИА Новости. Военнослужащий группировки войск "Восток" с позывным Беркут во время штурма населенного пункта Любицкое в Запорожской области сумел избежать гибели при атаке украинского FPV-дрона, бросив в его сторону автомат, рассказал РИА Новости стрелок с позывным Чижик.